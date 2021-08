"Estamos felices": adelanta Belinda detalles del dueto al lado de Christian Nodal

No es la primera vez que el público teme por la separación de la popular pareja, después de que dieron a conocer su romance durante el programa de concurso " La Voz ", donde ambos eran jueces, se pensaba que al terminar este proyecto su romance acabaría, pero no fue así. A más de un año de noviazgo ambos han demostrado estar realmente enamorados y para terminar con los nuevos rumores Belinda dio detalles de su nueva canción juntos.

Fue a través del programa de televisión "Venga la Alegría", que compartieron un pequeño clip donde la también actriz habla acerca de sus proyectos musicales a futuro, en los cuales se incluye su futuro esposo.

"Voy a sacar una canción con Christian, estamos felices porque es una canción que sé que el público ha estado esperando con muchas ansias y se llama 'Por el resto de tu vida'", contó Belinda.

En una entrevista Christian Nodal aclaró el motivo por el cual con frecuencia borra sus fotografías y deja sólo la imagen de Speedy Gonzalez.

"Es mi personaje favorito, siento que soy yo porque se supone que es el ratoncito más veloz de todo el mundo. Me identifica mucho por cómo ha sido mi carrera, súper veloz, entonces siempre que subo esta foto es porque viene algo bien cabrón", explicó Nodal, quien no ha dado noticias sobre el nuevo dueto.

Un usuario de Instagram llamado Chamonic3 compartió un video corto con sonido, que asegura es "un pedacito de la canción que Belinda y Nodal sacaran".

En voz de Belinda se escucha entonar la frase "Me estás acostumbrando a que te diga 'te pareces tanto a lo que soñé'", mientras que Nodal responde "Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa".

Además en la página aseguran que ya se está grabando el video musical de este sencillo. Al respecto la cantante de "Bella traición" dijo que aunque aún no conocen la fecha de estreno, ya está lista para salir al aire.

"Es una fusión entre lo que es él y lo que soy yo a nivel musical e hicimos esta joya que muy pronto van a escuchar, no tengo la fecha, pero estoy segura de que les va a encantar".

Entre otras cosas reveló que volverá a la actuación con la serie "Bienvenidos al Edén", que en algunas publicaciones de Netflix se ha detallado que será dirigida por Daniel Benmayor.