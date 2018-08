´Estamos para cosas grandes´

El acoplamiento de los refuerzos se va notando cada vez más en el Atlético Reynosa y Carlos Andrés Guerrero lo está haciendo bien en el sector defensivo.

El futbolista recién llegado de las divisiones inferiores de los Rayados del Monterrey, dijo estar motivado para encarar una nueva aventura, por primera vez fuera de casa y del equipo que lo vio nacer como profesional.

El plantel con el que se ha encontrado en Reynosa, lo hace pensar que serán protagonistas este torneo.

"Muy ansiosos nos sentimos, estamos para buenas cosas, el equipo está para llegar lejos, se reforzó bien, nadie piensa en cosas pequeñas, aquí pensamos en cosas grandes y vamos a dejarlo todo en cada partido", aseguró el jugador de 23 años de edad.

El Atlético es apenas su segundo equipo y ha caído con el pie derecho en un gran vestidor.

"Muy bien, pensé que me iba a costar un poco adaptarme al grupo pero no, como dice el profe, aquí no hay figuras y me han arropado muy bien, me he sentido como en casa", resaltó el zaguero central.

Reynosa fue uno de los equipos menos goleados en el torneo pasado así que la defensa no puede aflojar. Carlos tendrá una competencia interna fuerte pero espera ganarse la confianza de Esteban Mejía.

"Creo que todavía me falta un poco de fondo físico pero igual porque llegué un poco tarde pero creo que lo voy a superar, espero seguir teniendo la confianza del profesor y cada que me toque estar ya sea de titular o entrando de cambio, tratar de aprovecharlo", comentó.