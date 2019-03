"Estamos consternados": Humberto Zurita tras muerte de Christian Bach

Cd. de México.

Abatido y triste, así se encuentra Humberto Zurita luego del repentino fallecimiento de Christian Bach, quien fuera su pareja desde 1986.

Aunque ha preferido reservarse declaraciones públicas del suceso, el actor fue captado ayer a su llegada a México, donde actualmente filma una película.

"¿Cómo quiere que me sienta? Es muy lamentable lo que pasó.



"Todos estamos consternados, es la partida de mi mujer y la madre de mis hijos. Les agradecemos al público todo su apoyo y a los periodistas su discreción y el que nos dejen vivir el duelo en paz", dijo Zurita al programa Un Nuevo Día.



Bach murió el 26 de febrero a consecuencia de un paro respiratorio, aparentemente ocasionado por una enfermad que le aquejaba desde hacía años.



No obstante, tanto ella como su familia mantuvieron su estado de salud en privado.



"La muerte es parte de la realidad y no podemos evitarla. Ante ella tenemos dos opciones: evadirla o confrontarla.



"Al confrontarla, podemos reflexionar y trabajar en reducir al mínimo el sufrimiento que ocasiona. Hasta pronto, Christian", escribió en Instagram el domingo, Zurita.



El protagonista de La Querida del Centauro agradeció las muestras de cariño que tanto colegas como seguidores mostraron tras la noticia.



"Gracias, muchas gracias, a tod@s por sus palabras de aliento para mí y mis hijos, verdaderamente sentimos el amor y respeto que siempre rodeó a Christian a través de sus mensajes que son miles y difícil de poder contestar cada uno.



"Reciban nuestro agradecimiento por su amor y respeto a mi familia", publicó Zurita.