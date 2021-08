Estallan en cólera vecinos

"No sé si puedan reportar a una vecina que desahoga su fosa en la calle Benito Juárez, ya van 2 veces que la desahoga en la calle ya se le dijo a la señora que no está bien que desahogue en la calle pero no hace caso; tiene departamentos de renta, es un negocio, aquí hay fosas, las desahogan por pipas pero ella no quiso ya pagar".

Noticias relacionadas - Bombea contenido de su fosa séptica a la calle Juárez

En la calle ya los vecinos hablaron con ella, "pero nos dijo groserías, ya le dijimos a la presidenta de la colonia y ya habló con la dueña pero no le importa, y los vecinos también le dijimos que contrate una pipa y no quiere", refirió Abigail, al momento que señalaba a la infractora que se disponía a bombear más descargas sépticas.

Por su parte Keila dijo que la "dueña de los departamentos aquí en la 26 avienta el agua a la laguna que hay aquí, es agua negra de drenaje, dice que Comapa le dió permiso, pero no lo muestra y huele horrible".

Lo reprochó ante el entorno séptico en el que tiene que vivir por imprudencia de la vecina, la cual provista de moto-bomba y mangueras conduce las descargas sanitarias a espacios de uso común con plena impunidad.