Estalla rebelión en Hospital General de Reynosa; laboran sin equipo protector

Por segunda ocasión en menos de 15 días, personal médico del Hospital General de Reynosa protagonizó ayer por la mañana una rebelión de protesta denunciando que no cuentan con las condiciones laborales adecuadas para atender a los pacientes contagiados de Covid-19.

El personal de enfermería se posesionó enfrente de la puerta principal del nosocomio asegurando que la actual situación ya los superó por completo al no tener equipo médico de buena calidad por lo que les resulta complicado brindar una productiva atención a las personas contagiadas y también de esta manera protegerse ellos mismos de no resultar infectados de Corona virus.

Dentro de la gruesa lista de pedimentos los que destacan son vestimenta adecuada, cubre bocas, mascarillas, guantes, lentes, mejores salarios, suficientes regaderas, instalación de lockers, pero una de la que hicieron hincapié fue que restauren el aire acondicionado ya que tienen turnos laborales de hasta 12 horas y es insoportable el calor que sienten que se combina con el olor de los cuerpos fallecidos.

¨Estamos exigiendo a la ley federal que venga y verifique este hospital, que ya lo hicieron Covid, ahorita estamos exigiendo que se cheque el aire acondicionado no está equipado para pacientes Covid, no hay tomas de oxígeno, las camas no sirven, hay muy poco personal los doctores no se dan abasto hay muchos pacientes¨, comentó Diana Loaiza, que estaba molesta de tener los insumos necesarios y con lo que cuenta ella misma como el resto de sus compañeros y que los compraron de su propio dinero.

VAN 36 DECESOS

Hace unas semanas el Hospital General Reynosa fue designado para su uso exclusivo de pacientes que portaran el SARS-CoV-2, en el que testimonios del personal médico actualmente cuentan con 90 enfermos y en los últimos días han registrado 36 fallecimientos.

¨Pasaron unas enfermeras y un doctor con el director Adalberto Yáñez, pero él no nos quiere dar la cara todo quiere que sea en su oficina y el no ha querido salir no nos han hecho caso y esta es la segunda manifestación que hacemos y las cosas no han cambiado¨, expresó Loaiza.

Lo que es una realidad es que los hospitales públicos y privados de esta frontera ya presentan problemas de saturación ya que por el momento la curva de casos positivos en Reynosa no desciende y este martes por la tarde la tabla estatal registra más de 2 mil 050 contagios y 200 defunciones.

