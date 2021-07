Estalla contra Karol G

Jorge Reynoso, esposo de Noelia, señaló que su mujer estaba muy molesta por ciertos detalles en el número musical de la cantante urbana durante la ceremonia.

"Nada más hermoso que ver a una Chica Joven como Karol triunfar... Been there, done that!... Es lo Máximo! Pero nada más triste que gane por la derecha y por la izquierda salpique de lodo algo que es sagrado", escribió la boricua en su Instagram.

"Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula. Mi familia política todos son pilares de la música ranchera y están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más", agregó.

El motivo de la molestia de la boricua es que la colombiana, mientras cantaba, usó una frase soez.

"Nadie utiliza frase soez como h.d.p en televisión nacional y menos cantando con mariachi. ¡Qué barbaridad!", expresó en su red social.

Este no fue el único mensaje que publicó.

Previamente Noelia había denunciado en Instagram que algunos artistas recién salidos del volcán piensan que el publico mexicano "es pendejo o no se da cuenta".

"Al público de México hay que ganárselo con hechos no con dichos, no con salir a cantar con mariachi te los ganaste... Yo llevo 20 años honrando a ese gran país que también ha sido mi casa, mi central de negocios, la tierra de mi familia política".

Sin decir nombres en su primera publicación, indicó que había colegas que faltaban al respeto al género.

"Sarta de cirqueros y cirqueras que ni cantantes son... Berrean, quédense en su rap. #Premiosdelaverguenza", así lo manifestó en Instagram.