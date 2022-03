Estalla conflicto por agua: Otorga Conagua concesiones particulares

Dos concesiones que se otorgan a un ejido, pero en realidad son explotadas por empresarios que están sembrando limón, una cantidad exagerada de limón para la cantidad de agua que hay en el río* Pedro César Luna Reyes, Presidente de la Asociación de Usuarios del Guayalejo

"Hay ejidos que tienen cinco años que no riegan sus tierras – nada – no hay cosecha, hay otros que tienen tres años, el Alamito por ejemplo tiene cinco años que no riega, Matías García, San Juanito, el Ingenio, tienen aproximadamente tres años que no riegan, parte del ejido Jaumave tiene la misma situación que los que mencioné", denunció el presidente de la Asociación de Usuarios del Guayalejo, Pedro César Luna Reyes.

Se trata de los ejidos Matías García, Gustavo Cáceres, Jaumave, San Juanito, El Ingenio, El Alamito, Padrón y Juárez, San Lorencito, San Vicente y 53 pequeños propietarios los cuales representan una superficie de más de mil 800 hectáreas de cultivo, y a más de tres mil habitantes, en dichas comunidades rurales de aquel municipio serrano.

"Dos concesiones que se otorgan a un ejido, pero en realidad son explotadas por empresarios que están sembrando limón, una cantidad exagerada de limón para la cantidad de agua que hay en el río", dijo en alusión al ejido Monterredondo, población con 11 habitantes ubicada en la parte alta del río Guayalejo el cual renta sus tierras a la empresa 4 Ases Citrus, "no nada más nos están afectando a nosotros, hay otra siembra de limón río abajo en donde están afectando a dos ejidos como son San Vicente y Salamanca".

EMPRESA RESPONDE

En respuesta, el representa legal de la empresa 4 Ases Citrus, Arturo Valdez Villarreal, señaló que si bien la federación de ejidatarios de Jaumave tiene derecho a manifestarse y demandar agua para sus cultivos, objetivamente no se cuenta con suficiente líquido para la región y que, en caso de que Monterredondo ceda su parte sus tierras quedarían desprotegidas totalmente.

"Lo que está sucediendo es que Monterredondo solo puede usar una sola concesión de 45 litros y ellos tienen 600 o 700, desgraciadamente por su situación geográfica Monterredondo no puede ser beneficiado con agua rodada porque donde empiezan las tierras del ejido ahí nace el agua, río arriba no hay".

Esta comunidad ejidal renta su superficie a la empresa 4 Ases Citrus para la producción de limón para exportación y consumo nacional.