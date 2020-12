Estalla conflicto entre locatarios y ambulantes

Cd. Victoria, Tam.- La mañana de este martes, comerciantes ambulantes ubicados en la zona centro de esta capital tuvieron un altercado con locatarios del mercado Argüelles, esto debido a los trabajos de sustitución de la tubería de agua potable en la zona que obligó a los ambulantes a reubicarse lo cual fue tomado como una invasión de parte de los locatarios. "Son alrededor de unos 15 con permiso oficial, más el ambulante que llegue diario que es variable, en un día llega un poco más de pronto llegan un poco menos", aclaró Pablo Dix, representante del Área Jurídica de la Oficina de Inspección Fiscal del Municipio, "-la Seguridad Pública- fue para el mismo resguardo de ellos, es un rondín que se hace normal en el centro de la ciudad".

Tras la trifulca, los comerciantes ambulantes fueron reubicados en puntos cercanos sobre la calle Hidalgo, y el día de mañana -miércoles- serán acomodados en céntricos lugares, cabe resaltar que los trabajos de sustitución de la tubería se prolongarán por aproximadamente una semana, una vez concluidos los trabajos, los ambulantes regresarán a sus sitios habituales a lo largo de la calle Hidalgo entre 6 y 7, "el del mercado, Tovar, nos acomodaba allá en el 6 pero ya está todo ocupado y no hay venta; no nos puede acomodar allá porque ¿a quién le vamos a vender? Lo que queremos es que nos dé chance aquí y nos dice que no".

denunció Perla Juárez, comerciante ambulante, "todos los locatarios salieron que no nos querían aquí, que en nada les afecta porque estamos en la calle".

El representante de comerciantes ambulantes de la zona centro, Paulino Cortez, denunció agresiones por parte de los locatarios en contra de las vendedoras ambulantes, "no se vale atropellar y no se valle increpar a las decisiones de una sola persona que se cree dueño de una propiedad que es del Municipio; vamos a verificar legalmente como vamos a proceder porque realmente es un atropello y es una menor que se le golpeó", el dirigente de ambulantes indicó que se tiene identificada a la persona agresora.

Por su parte, el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Argüelles, Fernando Tovar Soto, aseguró que los locatarios apoyaron a los afectados por los trabajos de reparación, pero no permitirán la llegada de nuevos ambulantes a ese polígono, "realmente los que están afectados ahí están ordenados y están vendiendo, pero ¿qué pasa? Que quiere ponerse gente que no está aquí en el centro, pero quieren aprovechar el desorden para poderse posicionar y no lo vamos a permitir".