Estalla conflicto del agua

Cd. Victoria, Tam.- Este lunes un grupo de vecinos de las colonias Luis Echeverría, ampliación Luis Echeverría y Constitución del 17 se manifestaron en las oficinas de la Comisión Municipal dey Alcantarillado obstruyendo los accesos a ese lugar brevemente, lográndose entrevistar con el gerente general Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, a quien le manifestaron su molestia con el

Los reclamos fueron contundentes: "Ya tenemos años con este problema, y siempre se la quita usted diciendo siempre que la bomba", reclamaron por la falta del vital líquido en la red de agua potable de aquella zona al poniente de la capital, "ingresa dinero, pagamos puntuales los recibos, ¿entonces cómo va a salir con que años y apenas acaban de comprar un equipo?, ¿usted cree que nos vamos a comer ese cuento? Eso es de siempre".

La colonia Luis Echeverría y sus subsecuentes ampliaciones se localizan en la parte alta, entre las faldas de la Sierra Madre Oriental, el gerente de Comapa explicó que debido a la temporada de estiaje y a la alta demanda por la temporada de canícula, la presión no es suficiente para suministrar la red en aquella zona alta.

"Ahorita tenemos más del mes sin agua, sin una gota en la llave y nosotros hablamos a que mandaran pipas y salieron con que tenemos que comprar el agua de pipa, que hay que organizarnos los de colonias porque el gerente no va a mandar más pipas, ¿por qué? Porque no hay ingreso municipal".

Apenas la semana pasada el regidor Gerardo Valdez Tovar de Movimiento Ciudadano reveló que tras las elecciones del primero de julio el gobierno municipal había dejado de contratar los camiones cisterna con que era suministrada el agua en las colonias de la periferia, "y ahora resulta que nada más había dos pipas, que nos iban a surtir todas las colonias", denunciaron los vecinos.

PROMETEN SOLUCIÓN

Rivera Rodríguez prometió a los manifestantes que será en los próximos 15 días cuando el servicio deberá de restablecerse, tras la instalación de la segunda de dos bombas que suministran el recurso en la red de agua potable extrayéndolo directamente de la presa Vicente Guerrero.

En semanas pasadas habría sido instalada la nueva bomba en la primera planta de rebombeo del acueducto Guadalupe Victoria con lo que se logró recuperar parte de la presión perdida debido al equipo obsoleto con que se contaba, no obstante agregó que esto era insuficiente para hacer llegar el agua hasta aquellas alturas, por lo cual será necesario reemplazar las otras dos bombas del acueducto para recuperar los mil litros por segundo que deberían de abastecerse.

"Reconocemos que nos está fallando la presión del agua en ese sector por la alta demanda de la parte baja", apuntó Gustavo Rivera; "hay algunas partes donde sí les alcanza a llegar el agua pero no alcanza a bombear hasta la ampliación Echeverría que tiene red, en algunos momentos para abatir el problema estuvimos enviándoles agua en pipa para poder nosotros llegar hasta Constitución del 17".

El gerente de Comapa ofreció mandar pipas a la brevedad hacia aquel sector, incluso a la colonia Constitución del 17, la cual por ser un asentamiento irregular está impedida la introducción de servicios básicos como el agua potable y el drenaje.

HAY MÁS CASOS

En este sentido comentó que este problema con el suministro de agua se ha presentado en otros sectores de esta capital, principalmente en la zona poniente a lo largo de la Sierra Madre; "colonias como la Vamos Tamaulipas, la Peregrina, la Enfermeras, y la Presita que son las colonias atrás de la Estrella, todo ese sector lo que hicimos fue mejorarles el suministro y atenderles el tema mediante pipas".

Asimismo será instalada una unidad móvil entre las colonias Echeverría y ampliación Echeverría para hacer un diagnóstico sobre las condiciones de la red de agua potable en aquellas colonias, "mientras tanto seguimos con el servicio gratuito de pipas, dentro de las políticas que tenemos aquí internas hay una que se llama de servicio deficiente, no se cobra lo que no se otorgó, ese no es ningún problema en el tema del recibo".

La principal fuente de agua potable de esta localidad es el acueducto Guadalupe Victoria el cual consiste de un circuito de 55 kilómetros de longitud el cual bombea el líquido a 378 metros de altura desde la presa Vicente Guerrero, tiene casi 26 años de uso en los cuales no se habrían realizado trabajos de mantenimiento importantes, por lo cual el deterioro de la obra originó la pérdida de presión de 350 litros por segundo; adicional a esto habría un descenso en el nivel de pozos ubicados en todo lo largo de la Sierra Madre, incluyendo el pozo de la Peñita, el cual es la segunda fuente más importante de suministro a la red operada por la Comapa.