Estados Unidos envía tropas a Filipinas contra el Estado Islámico

"No están autorizados a entrar en batalla, solo dan apoyo", expresó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Restituto Padilla, en la rueda de prensa diaria para informar sobre la situación de los combates en esta ciudad de la región autónoma de Mindanao Musulmán.



Padilla concretó que EU mandó a Marawi efectivos que están operando equipos para proporcionar información a sus tropas acerca de la situación.



El portavoz militar no especificó el número de soldados estadounidenses desplegados, aunque puntualizó que están armados exclusivamente para defensa propia y que la operación es acorde con los acuerdos en Defensa entre ambos países.



La aclaración llega después de que el pasado viernes se observara un avión de reconocimiento estadounidense volando sobre Marawi, a pesar de que el Presidente filipino, Rodrigo Duterte, aseguró no haber pedido ayuda al país norteamericano.



La política exterior del Mandatario filipino, que llegó al poder hace casi un año, se ha caracterizado por el alejamiento de EU, su aliado tradicional, y una mayor aproximación a China en todos los ámbitos, incluido el de Defensa.

El lunes, alrededor de un centenar de personas se manifestaron en Manila para protestar contra la intervención de EU en el conflicto de Marawi, iniciado el 23 de mayo con un ataque a la ciudad por parte del Grupo Maute, una organización terrorista local afín al Estado Islámico.



Desde entonces, se han vivido intensos combates que suman 202 terroristas muertos, así como 58 efectivos de seguridad y 26 civiles según las cifras oficiales, mientras que casi la totalidad de los más de 200 mil habitantes de la ciudad huyeron o fueron evacuados.



El portavoz de las Fuerzas Armadas también remarcó que las tropas no están bombardeando mezquitas, a pesar de que los insurgentes las usan como refugio y base de sus francotiradores.



El Ejército recuperó la mayor parte de la ciudad en los primeros días pero, desde entonces, ha tratado sin éxito de doblegar con bombardeos, ataques aéreos y operaciones sobre el terreno a los yihadistas, que permanecen atrincherados en tres barrios del centro de la ciudad.