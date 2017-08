Estados Unidos ampliaría veto de laptops en vuelos comerciales

Sin embargo, el Gobierno estadounidense evalúa cómo puede garantizar que las baterías de litio de los ordenadores, que viajarían en las bodegas de equipaje, no exploten en el vuelo.

En marzo, Estados Unidos anunció restricciones de computadoras en vuelos procedentes de 10 aeropuertos de países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Turquía.



Esto, debido a temores de que atacantes oculten una bomba en dichos dispositivos.



Cualquier expansión de la prohibición afectaría a compañías estadounidenses como United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines.



Seis funcionarios estadounidenses y europeos indicaron que esperan que el Departamento de Seguridad Nacional haga el anuncio oficialmente, pero se negaron a decir cuándo.



El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan, dijo que el Secretario John Kelly, no ha tomado una decisión, pero que siguen evaluando el ambiente de las amenazas y participando en discusiones con representantes de aerolíneas y otros interesados.



Kelly dará una sesión informativa clasificada mañana a los senadores sobre las amenazas domésticas, y se espera que el tema de las aerolíneas sea discutido, según un asistente del Congreso informado sobre el asunto.



La prohibición de portátiles de los Estados Unidos ha afectado a los vuelos directos a los Estados Unidos por parte de Royal Jordanian Airlines, Rajal Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates y Etihad Airways.



Las cuestiones que deben resolverse incluyen la mejor manera de informar a los pasajeros de cualquier nueva restricción para mantener la interrupción en los aeropuertos a un mínimo.



Desde el punto de vista operacional, medidas como detener el registro en línea de vuelos en los Estados Unidos o asegurar que los vuelos de los Estados Unidos salgan de una parte de las terminales están en el tintero, aunque todavía no se han tomado decisiones.



Otro tema a debate es cómo asegurar que las baterías de litio almacenadas en grandes cantidades en las bodegas de equipaje de los aviones no exploten en el aire.



Los reguladores europeos han advertido que colocar lo que podría ser potencialmente cientos de dispositivos en esas bodegas durante vuelos largos podría comprometer la seguridad, aumentando el riesgo de incendio.



Una agencia de Naciones Unidas trabaja en una guía mundial para el uso de ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos portátiles en cabinas de aviones de pasajeros.



La Organización de Aviación Civil Internacional se reunió ayer para debatir el tema después de que los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otros países se quejaron de que sus líneas aéreas habían sido indebidamente penalizadas por la decisión.



Los aeropuertos y aerolíneas de Europa ya han estado trabajando en los planes para una posible ampliación de la prohibición desde que Estados Unidos anunció la primera.



Gran Bretaña rápidamente siguió el ejemplo de Estados Unidos con restricciones en un conjunto ligeramente diferente de rutas.



Un funcionario europeo reconoció que la prohibición ampliada de Estados Unidos podría afectar a los vuelos de Estados Unidos desde Gran Bretaña.