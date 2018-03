Estados Unidos va contra leyes ambientales de autos

Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), apoyaría una iniciativa como la eliminación de una carga regulatoria sobre los fabricantes de autos, resultando en camiones, furgonetas y vehículos utilitarios más asequibles para los compradores, según personas familiarizadas con la iniciativa citadas por el diario The New York Times.



Un vocero de la EPA confirmó que Pruitt envió un borrador del plan de 16 páginas a la Casa Blanca para su aprobación.



Aunque los detalles sobre el plan aún se están resolviendo, las especificaciones que podrían ocurrir durante este año harían retroceder sustancialmente los estándares pro ambientales de la Administración de Barack Obama.



"Esto es sin duda un gran problema", dijo Robert Stavins, director del programa de economía ambiental de la Universidad de Harvard.

"El resultado será más vehículos que consumen mucha gasolina en la carretera, mayor consumo total de gasolina y un aumento significativo en las emisiones de dióxido de carbono".



Las leyes dirigidas a reducir las emisiones de dióxido de carbono en los vehículos fueron una importante contribución contra el calentamiento global por parte de la Administración de Obama.



En 2012, el ex Presidente exigió a los fabricantes de automóviles duplicar la economía de combustible promedio en sus productos hasta llegar a 54.5 millas por galón de gasolina en 2025.



California es uno de los 12 estados del país que cuenta con sus propias reglas para los valores de emisiones en la venta de vehículos, lo que llevaría a las autoridades federales y a Pruitt a una lucha en los tribunales.



El estado cuenta con una exención especial bajo la Ley de Aire Limpio de 1970, que lo faculta para aplicar normas más estrictas de contaminación que las establecidas por el Gobierno federal.



"Estamos preparados para hacer todo lo que necesitemos para defender el proceso", dijo Xavier Becerra, Fiscal General de California.



Estados como Nueva York, Massachusetts y Pensilvania -que representan más de un tercio del mercado automotriz nacional- han seguido el ejemplo de California.



Asimismo, Pruitt afirmó en una entrevista con Bloomberg TV que deben realizarse cambios y que California no puede fungir como el árbitro.



Hoy, la coalición de grupos de libre mercado Instituto de la Competitividad Empresarial, instó a Pruitt para quitarle poder a los estados que no se rijan por las leyes federales.



"Es hora que la EPA actúe", informó la coalición. "Las personas de California enfrentarán mandatos poco realistas y costosos que amenazan su derecho básico a elegir".