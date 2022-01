Estados Unidos sobre Canadá fácilmente, Rusia vence a Francia en la ATP Cup

Isner venció a Brayden Schnur 6-1, 6-4 en 66 minutos para dar a los estadounidenses la ventaja inicial. Schnur fue un reemplazo tardío de Denis Shapovalov, quien se retiró del primer partido de individuales el domingo debido a la fatiga. El canadiense se está recuperando de haber contraído COVID-19 en un torneo reciente en el Medio Oriente.

Fritz luego vino de un set en contra para vencer al No. 11 del ranking Felix Auger-Aliassime 6-7 (6), 6-4, 6-4 y aseguró el partido antes de que los estadounidenses ganaran los dobles 6-4, 6-4 sobre Auger-Aliassime y Shapovalov.

Rusia, mientras tanto, necesitaba el decisivo partido de dobles para lograr la victoria sobre Francia.

Roman Safiullin venció a Arthur Rinderknech de Francia 2-6, 7-5, 6-3 antes de que Ugo Humbert, No. 35 del ranking, igualara el partido con una sorpresiva victoria por 6-7 (5), 7-5, 7-6 (2). sobre el n. ° 2 Daniil Medvedev.

Pero Medvedev y Safiullin regresaron para vencer a dos nuevos oponentes en el dobles, Fabrice Martin y Edouard Roger-Vasselin, 6-4, 6-4.

Ambos partidos nocturnos fueron para los dobles decisivos después de que Gran Bretaña e Italia tomaron las primeras posiciones.

Daniel Evans venció al alemán Jan-Lennard Struff 6-1, 6-2 mientras que el italiano Jannik Sinner venció al australiano Max Purcell 6-1, 6-3.

Pero el No. 3 del mundo Alexander Zverev de Alemania venció a Cameron Norris 7-6 (2), 6-1 y el australiano Alex de Minaur derrotó al italiano Matteo Berrettini 6-3, 7-6 (4) para enviar ambos partidos a un partido decisivo de dobles.

En dobles, los británicos Norris y Jamie Murray aseguraron el empate con una victoria por 6-3, 6-4 sobre los alemanes Zverev y Kevin Kravietz. Más tarde, los favoritos locales John Peers y Luke Saville se impusieron a la pareja italiana de Berrettini y Simone Bolelli por 6-3, 7-5.

Isner salvó el único punto de quiebre que enfrentó contra su oponente canadiense.

"Me sorprendió lo bien que jugué aquí", dijo Isner en su entrevista en la cancha. "Siempre trabajas duro en la temporada baja, pero nunca sabes realmente lo que podría pasar en ese primer partido del año".

Isner rompió dos veces en el primer set y usó su fuerte servicio para capitalizar la ventaja. El estadounidense acertó 10 ases y ganó el 46% de sus puntos de devolución.

"De hecho, me gusta mucho esta cancha. No es demasiado rápido, lo que prefiero. Me da un poco de tiempo para aprovechar mis golpes siendo tan grandes. Eso me ayuda mucho ", dijo Isner.

En la jornada inaugural del sábado, Argentina y España lograron victorias por 3-0 sobre Georgia y Chile, respectivamente. Serbia, a pesar de jugar sin el No. 1 Novak Djokovic, venció a Noruega 2-1 y Polonia aprovechó la ausencia forzada de Stefanos Tsitsipas en individuales para vencer 2-1 a Grecia.

Los 16 equipos se dividen en cuatro grupos, y los ganadores de cada grupo avanzan a las semifinales el 7 y el 8 de enero. La final está programada para el 9 de enero.