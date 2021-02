Estados Unidos se apresura a ponerse al día en la carrera por detectar virus mutantes

El problema no ha sido la escasez de tecnología o experiencia. Más bien, dicen los científicos, es una ausencia de liderazgo y coordinación nacional, además de una falta de fondos y suministros para los laboratorios sobrecargados que intentan hacer malabarismos con las pruebas de diagnóstico con la búsqueda de cambios genéticos.

"Tenemos el cerebro. Tenemos las herramientas. Tenemos los instrumentos ", dijo Ilhem Messaoudi, director de un centro de investigación de virus en la Universidad de California, Irvine. "Es solo una cuestión de apoyar ese esfuerzo".

Los virus mutan constantemente. Para mantenerse a la vanguardia de la amenaza, los científicos analizan muestras, observando de cerca las mutaciones que podrían hacer que el coronavirus sea más infeccioso o más mortal.

Pero tales pruebas han sido dispersas.

Se está secuenciando menos del 1% de las muestras positivas en los EE. UU. Para determinar si tienen mutaciones preocupantes. A otros países les va mejor (Gran Bretaña secuencia alrededor del 10%), lo que significa que pueden ver más rápidamente las amenazas que se avecinan. Eso les brinda una mayor oportunidad de frenar o detener el problema, ya sea mediante un rastreo de contactos más específico, posibles ajustes a la vacuna o advertencias públicas.

Los funcionarios de los CDC dicen que las variantes no han provocado aumentos recientes en los casos generales de EE. UU. Pero a los expertos les preocupa que no esté claro lo que está sucediendo con las variantes y dicen que la nación debería haber sido más agresiva en cuanto a la secuenciación al principio de la epidemia que ahora ha matado a más de 450.000 estadounidenses.

"Si tuviéramos evidencia de que estaba cambiando", dijo el biólogo molecular del estado de Ohio Dan Jones, "tal vez la gente hubiera actuado de manera diferente".

Los científicos estadounidenses han detectado más de 500 casos de una variante identificada por primera vez en Gran Bretaña y esperan que se convierta en la causa de la mayoría de las nuevas infecciones de este país en cuestión de semanas. Otra variante preocupante vinculada a Brasil y una tercera descubierta en Sudáfrica se detectaron la semana pasada en los EE. UU. Y también se espera que se propague.

La variante británica es más contagiosa y se cree que es más mortal que la original, mientras que la de Sudáfrica puede hacer que las vacunas sean algo menos efectivas. El temor final es que eventualmente pueda surgir una variante resistente a las vacunas y tratamientos existentes.

También pueden formarse versiones potencialmente preocupantes dentro de los EE. UU. "Este virus está mutando y no le importa si está en Idaho o Sudáfrica", dijo Messaoudi.

Pero las verdaderas dimensiones del problema en los EE. UU. No están claras debido al nivel relativamente bajo de secuenciación.

"Solo se ve lo que hay debajo de la farola", dijo Kenny Beckman, director del Centro de Genómica de la Universidad de Minnesota, que comenzó a analizar la genética del virus la primavera pasada.

Después del comienzo lento, los laboratorios de salud pública en al menos 33 estados ahora están haciendo análisis genéticos para identificar variantes emergentes de coronavirus. Otros estados han formado asociaciones con laboratorios universitarios o privados para hacer el trabajo. Dakota del Norte, que comenzó a secuenciarse la semana pasada, fue la más reciente en comenzar ese trabajo, según la Asociación de Laboratorios de Salud Pública.

El CDC cree que se deben analizar de 5,000 a 10,000 muestras semanalmente en los EE. UU. Para monitorear adecuadamente las variantes, dijo Gregory Armstrong, quien supervisa el trabajo de detección molecular avanzada de la agencia. Y es solo ahora que la nación está alcanzando ese nivel, reconoció.

Aún así, es una mezcla de enfoques: algunos laboratorios de salud pública secuencian cada muestra de virus positiva. Algunos se centran en muestras de determinados brotes o de determinados pacientes. Otros seleccionan muestras al azar para analizar.

Además de eso, los laboratorios siguen teniendo problemas para conseguir los suministros necesarios, como puntas de pipeta y productos químicos, que se utilizan tanto en la secuenciación de genes como en las pruebas de diagnóstico.

El presidente Joe Biden, quien heredó la configuración de la administración Trump, propone un paquete de ayuda COVID-19 de $ 1.9 billones que pide aumentar el gasto federal en la secuenciación del virus, aunque la cantidad no se ha detallado y otros detalles aún no se han trabajado. fuera.

"Estamos en el puesto 43 del mundo en secuenciación genómica. Totalmente inaceptable ", dijo el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients.

Durante más de cinco años, los laboratorios de salud pública de EE. UU. Han estado mejorando su capacidad para realizar la secuenciación genómica, en gran parte gracias a un impulso federal para concentrarse en las fuentes de los brotes de intoxicación alimentaria.

Al comienzo de la pandemia, algunos laboratorios comenzaron a secuenciar el coronavirus de inmediato. El Departamento de Salud de Minnesota, por ejemplo, comenzó a hacerlo pocas semanas después de sus primeros casos de COVID-19 en marzo, dijo Sara Vetter, directora asistente de laboratorio. "Eso nos puso un paso adelante", dijo.

Pero otros laboratorios no hicieron lo mismo, especialmente aquellos sobrecargados con el aumento de las pruebas de diagnóstico de coronavirus. Armstrong, de los CDC, dijo que en ese momento, no podía justificar decirle a los laboratorios que hicieran más secuenciación cuando ya estaban ocupados y no había ninguna evidencia de que tal análisis fuera necesario.

"Hasta hace un mes, no estaba en la lista de cosas que son urgentemente necesarias. Fue bueno tenerlo ", dijo Trevor Bedford, científico del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle. "Definitivamente hubo una falta de recursos federales asignados para hacer exactamente esto".

Al mismo tiempo, debido a las órdenes de quedarse en casa impuestas durante el brote, se les dijo a los investigadores de algunos laboratorios que no fueran a trabajar, dijo Messaoudi.

"En lugar de tener un llamado a las armas", dijo, "enviaron a todos a casa".

Sin embargo, durante el verano, un grupo de científicos dio la alarma sobre el estado de la vigilancia genómica en los EE. UU. Y comenzó a presionar por algo más sistemático.

En noviembre, los CDC comenzaron a implementar un programa nacional para extraer y verificar metódicamente muestras para determinar mejor qué cepas están circulando. Luego, en diciembre, EE. UU. Recibió una llamada de atención cuando investigadores británicos anunciaron que habían identificado una variante que parece extenderse más fácilmente.

El CDC reaccionó anunciando que su programa de vigilancia se ampliaría para procesar 750 muestras a nivel nacional por semana. La agencia también contrató a tres empresas, LabCorp, Quest Diagnostics e Ilumina, para secuenciar miles más cada semana. Los laboratorios estatales están haciendo miles por su cuenta.

Mientras tanto, es casi seguro que el brote esté sembrando más mutaciones de COVID-19.

"Donde tenga rienda suelta del lugar, habrá variantes significativas que evolucionarán", dijo el científico del Instituto de Investigación Scripps, el Dr. Eric Topol. "Cuanto más secuenciación genómica, más podemos adelantarnos al virus".