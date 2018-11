Estados Unidos sanciona a 17 saudíes por Khashoggi

Washington DC, Estados Unidos.

Estados Unidos anunció sanciones contra 17 funcionarios saudíes por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, mientras la Casa Blanca trata de sofocar la indignación internacional por el asesinato al tiempo que conserva su relación con un aliado clave en Medio Oriente.



El anuncio se produjo pocas horas después de que Arabia Saudita acusara formalmente a 11 personas por el asesinato del periodista y asegurara que buscará la pena de muerte para cinco responsables confesos.



Entre los funcionarios sancionados por Estados Unidos se incluyen Saud al-Qahtani, quien fungía como asesor principal del Príncipe heredero Mohammed bin Salman, antes de que el Rey Salman lo destituyera después del asesinato.



Las sanciones, que limitarán el acceso al sistema financiero de Estados Unidos y congelarán los activos de los funcionarios en el país, se producen poco después de que el Gobierno de Donald Trump anunció sus planes para poner fin a los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes hutíes en Yemen.



El conflicto ha alimentado el peor desastre humanitario del mundo, según Naciones Unidas.



"Los funcionarios saudíes a los que estamos sancionando estuvieron involucrados en el abominable asesinato de Jamal Khashoggi", señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado.



"Estas personas que atacaron y mataron brutalmente a un periodista que residió y trabajó en Estados Unidos deben enfrentar las consecuencias por sus acciones. El Gobierno de Arabia Saudí debe tomar las medidas adecuadas para poner fin a cualquier ataque a los disidentes políticos o periodistas", señaló el funcionario estadounidense.

Sin embargo, no se espera que las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos afecten directamente al Príncipe heredero, el cual según los críticos debió haber dado al menos una aprobación tácita para que algunos de sus colaboradores planifiquen el asesinato de Khashoggi.



La acción puede reavivar la crítica sobre que el Presidente Donald Trump no ha respondido con la suficiente fuerza al asesinato.



Al ser cuestionado sobre si Al-Qahtani tuvo algún papel en el asesinato, el vicefiscal general de Arabia Saudí, Shalaan Shalaan, indicó que un asesor real tenía un papel coordinador y que había proporcionado información.



El asesor creía que Khashoggi había sido cooptado por organizaciones y países hostiles al reino y su presencia en el extranjero representaba un peligro para la seguridad nacional, afirmó el Fiscal.



El ex asesor está ahora bajo investigación, indicó el funcionario saudí, negándose a revelar los nombres de cualquiera de los acusados.



"(La Fiscalía) exige la pena de muerte para quienes ordenaron y ejecutaron el asesinato y son cinco personas", afirmó.





Los movimientos se producen cuando el Mandatario estadounidense confía en Arabia Saudí como un pilar central de su estrategia para contener a Irán, incluso proporcionando suficiente petróleo para garantizar que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Islámica no causen un aumento en los precios del crudo.



Trump previamente prometió consecuencias muy severas sobre el asesinato, y dijo que trabajaría con los miembros del Congreso para desarrollar una respuesta efectiva.



Pero en las últimas semanas, también dijo que no creía que los líderes saudíes lo hubieran traicionado en el caso y reiteró que cree que sería una tontería para Estados Unidos cancelar los acuerdos de armas con el país porque podría perjudicar los empleos del país.



El columnista del Washington Post, crítico de las políticas del Príncipe heredero y residente estadounidense, fue asesinado en una visita el 2 de octubre al consulado saudí en Estambul, donde estaba recogía los documentos necesarios para su próxima boda.



Después de negar inicialmente que Khashoggi había muerto dentro de las instalaciones, los funcionarios saudíes reconocieron que había sido asesinado durante un interrogatorio y anunciaron el despido de cinco altos funcionarios y el arresto de otros 18.