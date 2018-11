Estados Unidos revela acusación a Assange por error

Washington DC, Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha preparado una acusación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que salió a la luz el jueves por la noche a través de un expediente judicial no relacionado en el que los fiscales mencionaron inadvertidamente los cargos en su contra.



No estaba claro si los fiscales han presentado cargos contra Assange, pero el documento marcaría una escalada en la batalla de Washington contra él y su grupo.



Seamus Hughes, un experto en terrorismo de la Universidad George Washington que sigue de cerca varios casos judiciales, descubrió la filtración en un documento público no relacionados con el caso y la publicó en Twitter.



Hughes revisaba un archivo sobre un caso reciente de delitos sexuales relacionados con un hombre llamado Seitu Sulayman Kokayi.



Aparentemente por error, los fiscales introdujeron una página que hace referencia a alguien llamado "Assange", quien había sido acusado en secreto, aclara que esta persona era objeto de una publicidad significativa, que vivía en el extranjero y que necesitaba para ser extraditada.

Assange ha vivido durante años en la Embajada ecuatoriana en Londres y tendría que ser arrestado y extraditado si tuviera que enfrentar cargos en una corte federal, en general, un proceso diplomático y legal de múltiples pasos.



La divulgación se produjo mientras el Fiscal especial, Robert Mueller, investiga los vínculos entre los asociados del Presidente Donald Trump y la interferencia electoral de Rusia en 2016.



WikiLeaks publicó miles de correos electrónicos de los demócratas durante la carrera presidencial que fueron robados por oficiales de inteligencia rusos.



Aunque los posibles cargos contra Assange siguen siendo un misterio, una acusación centrada en la publicación de información de interés público, incluso si fue obtenida de hackers informáticos del Gobierno ruso, crearía un precedente con implicaciones para las libertades de la prensa.



Assange ha estado en la mira de los fiscales durante años debido a la publicación de miles de documentos secretos del Gobierno por parte de WikiLeaks.



Assange y su sitio web emergente se destacaron cuando Chelsea Manning, un analista de inteligencia del Ejército de bajo rango, entregó miles de documentos clasificados del Pentágono y del Departamento de Estado a WikiLeaks, que comenzó a publicarlos en 2010.



Barry Pollack, un abogado estadounidense que representa a Assange, criticó la escalada.



"La noticia de que aparentemente se han presentado cargos penales contra Assange es incluso más preocupante que la manera imprudente en que se reveló esa información", escribió Pollack en un correo electrónico.