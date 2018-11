Estados Unidos: Mueren 5 personas en accidentes por frío

Estados Unidos.

Una tormenta previa a la temporada invernal azotó partes del sur y medio oeste de Estados Unidos, causando la muerte de 5 personas por las condiciones de las carreteras, además de que provocó retrasos de hasta ocho horas en una carretera interestatal de Arkansas.

El clima invernal se registró hacia este jueves con nieve y hielo en Ohio y en las montañas de los Apalaches a través de Washington D.C., Nueva York y Nueva Inglaterra, además de una nevada hacia el sureste del estado de Alabama.



En Mississippi, un autobús turístico con destino a un casino sufrió una volcadura, dejando dos personas muertas y otras 44 heridas.



Mientras que en el área de Little Rock, Arkansas, tres personas más murieron por accidentes de tránsito separados por las carreteras congeladas la noche del miércoles, la carretera Interestatal 40 fue cerrada durante la noche en la parte este del estado debido a varios choques cerca del puente del Río Blanco.



La autopista interestatal reabrió poco antes del amanecer de este jueves, pero las autoridades informaron que el tráfico era lento porque algunos conductores se habían quedado dormidos.



Testigos señalaron a los investigadores de Mississippi que el conductor del autobús turístico perdió el control después de cruzar un paso elevado y que el autobús se volcó sobre su lado del conductor, deteniéndose en la mediana de la Interestatal 269 en Byhalia alrededor de las 12:35 horas, señaló el capitán de la Patrulla de Carreteras de Mississippi, Johnny Poulos.



"De repente, el autobús comenzó a desviarse, luego giró dos veces, golpeó la barandilla y luego se volcó", señaló Veronica Love, quien viajaba en el vehículo, a los medios de comunicación al salir de un hospital después del accidente.



"El segundo giro, comenzó a ganar velocidad. Fue, quiero decir, ¿qué podrías hacer?", añadió.



El accidente ocurrió a unos 55 kilómetros al sureste del centro de Memphis, Tennessee.



Mientras tanto, en la parte superior del sur, la tormenta llevó aguanieve y nieve ligera durante el miércoles.



En Virginia, la NASA informó que el lanzamiento planeado para este jueves de un cohete de carga no tripulado a la Estación Espacial Internacional tuvo que ser reprogramado para otro día debido al clima.



La nave de carga no tripulada Cygnus ahora está programada para despegar la mañana del viernes desde Wallops Island, en la costa este, llevando suministros y materiales de investigación para los astronautas en la estación espacial.



En otras regiones, una tormenta de hielo que azotó partes de Indiana provocó el cierre de escuelas y dejó condiciones peligrosas en las carreteras este jueves por la mañana.