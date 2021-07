Estados Unidos dice que llegará orden esta semana sobre restricciones de asilo fronterizo

Stoltz no ofreció detalles adicionales sobre los cambios durante una audiencia sobre una demanda que presentó Texas para obligar a hacer cumplir la orden de salud pública que la administración del ex presidente Donald Trump utilizó para expulsar rápidamente a personas del país durante la pandemia de coronavirus.

El abogado del gobierno dijo que la orden de los CDC de esta semana hará que los argumentos de Texas sean discutibles en gran medida. No dio más detalles, y el portavoz de los CDC, Tom Skinner, dijo que la agencia "no tenía nada más que agregar en este momento".

El CDC, en una orden de tres párrafos firmada por su directora, la Dra. Rochelle Walensky, el 11 de febrero, eximió a los niños no acompañados de ser expulsados a México hasta "una próxima reevaluación de salud pública", que aún no se ha publicado. Texas argumenta en su demanda que la justificación de la administración fue insuficiente.

Las tasas más altas de vacunación contra COVID-19 han ejercido una presión cada vez mayor sobre la administración de Biden para que levante el orden de salud pública que siempre se pensó como una medida temporal durante la pandemia. Si bien la administración ha eximido a los niños no acompañados, algunas familias y casi todos los adultos que viajan solos son expulsados de Estados Unidos, a menudo a México en dos horas, sin la posibilidad de solicitar asilo.

The Associated Press informó el año pasado que el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó a los CDC que usaran poderes de emergencia para sellar efectivamente las fronteras de Estados Unidos, anulando a los científicos de la agencia que dijeron que no había evidencia de que la acción frenaría el COVID-19.

El levantamiento de la prohibición podría alentar a más personas a venir a la frontera en busca de asilo en un momento en que Estados Unidos se encuentra bajo una tensión creciente. La agencia de la ONU para los refugiados informó el mes pasado que Estados Unidos volvió a ser el principal destino para los solicitantes de asilo en 2020, con unas 250.000 nuevas solicitudes presentadas, más del doble que Alemania, que ocupa el segundo lugar.

Texas, que tiene el corredor más transitado para los cruces fronterizos ilegales, está buscando una orden judicial que obligue al gobierno federal a poner fin a lo que el fiscal general adjunto del estado, Aaron Reitz, llamó "no aplicación de facto" de la prohibición de asilo. Reitz argumentó que la postura de la administración de Biden "amenaza la salud y la seguridad de todos los tejanos".

El juez de distrito estadounidense Mark Pittman, designado por Trump, cuestionó a Stoltz sobre el momento de la nueva orden y le pidió al gobierno que le informara tan pronto como se emita. Pittman no se pronunció sobre la solicitud de una orden judicial, pero dijo que emitirá una decisión "lo más rápido que pueda".