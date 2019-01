Estados Unidos destaca avance en pláticas con China

Washington DC, Estados Unidos.

"¡Las negociaciones con China van muy bien!", tuiteó Trump este martes mientras ambos bandos concluían el segundo día de reuniones de nivel medio.



Si bien los anfitriones anunciaron que las conversaciones tendrían lugar el lunes y el martes, el editor en jefe del diario estatal chino Global Times publicó en un tuit que el diálogo podría continuar el miércoles.



Antes del fin de las negociaciones, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, comentó a la prensa el mismo día en Pekín que "creo que publicaremos una lectura detallada después de que concluyan".



El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, expresó el lunes su optimismo y señaló a CNBC que "hay muchas posibilidades de que logremos un acuerdo razonable". El viceprimer ministro chino, Liu He, formó parte de las conversaciones el lunes en una señal de que los asiáticos también presionan para conseguir un resultado positivo.



Liu, principal asesor económico del Presidente chino, Xi Jinping, hizo breves comentarios en las negociaciones, señaló una persona cercana a la reunión.



Consultado sobre su presencia el martes, Lu indicó que no era sorprendente que Liu estuviera allí. El asesor encabezó una ronda previa de conversaciones en Washington el año pasado que terminó en un fracaso y se espera que se reúna con el principal negociador de Estados Unidos, Robert Lighthizer, a fin de mes.



Desde que ambos Mandatarios se reunieron el 1 de diciembre, China ha hecho una serie de concesiones a Estados Unidos, que incluyen reducir temporalmente los aranceles a los automóviles estadounidenses, retomar las compras de soya del país norteamericano, abrir sus mercados a más inversiones extranjeras y crear una ley para evitar las transferencias forzadas de tecnología.



La manera en que China aplicará esas medidas será clave para cualquier acuerdo. Funcionarios estadounidenses han acusado reiteradamente al país asiático de no cumplir con los acuerdos y Ross comentó el lunes que "el verdadero problema es cuáles son los mecanismos de cumplimiento, cuáles son los castigos si las personas no hacen lo que se supone que deben hacer".



Los negociadores estadounidenses en Pekín presionan a su contraparte china para que establezca un mecanismo que garantice que el gigante asiático cumpla con las promesas que hace, informó el Wall Street Journal. Ello incluye dar fechas específicas para realizar compras y asegurar que Pekín no impedirá que las empresas estadounidenses accedan al mercado chino.