Estados Unidos deporta a menores solos

Guadalajara, México.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), está creciendo la proporción de jaliscienses menores de edad deportados por aquel país que no estaban acompañados.



De enero a septiembre pasado, 161 jóvenes e infantes procedentes de la entidad fueron regresados a México, de los cuales, 134 no tenían un acompañante, es decir, el 83 por ciento (8 de cada 10).



En el desglose por edades, 131 fueron jóvenes de entre 12 y 17 años, y sólo en 3 casos se trató de niños con 11 años o menos.



Si bien las cifras totales de deportados han descendido respecto a años previos, al compararse con los 412 registrados en 2012, por ejemplo, la proporción de menores no acompañados era más baja, de 72 por ciento.



Para atender estos casos, Jalisco cuenta desde el 31 de enero de este año con el Procedimiento de Retorno Seguro en la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes No Acompañados, que establece los pasos a seguir para reintegrarlos a sus familias.



Cuando la Patrulla Fronteriza los detiene, los dirige a algún Consulado y éste a su vez los vincula a una delegación del INM dentro de los DIF estatales fronterizos.



Dichas instancias se encargan de avisar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Ciudad Niñez) en Jalisco, que localiza a los familiares y, previo diagnóstico, comienza con su retorno seguro.



Tomás Eduardo Trinidad López, director de Prevención del DIF Jalisco, informó que hasta el 29 de octubre pasado habían atendido 83 casos de menores de edad no acompañados repatriados de EU.

Los familiares de 80 de ellos viajaron a la frontera para recogerlos y con 3 el DIF Jalisco procuró los trabajos para el viaje, pues sus allegados no tenían recursos.

El funcionario aseguró que todos ya están con sus familias, una vez elaborado un estudio social para establecer que vivirán en un entorno seguro.



"El plan de restitución es un tipo plan de vida donde retomamos los derechos vulnerados, es decir, a una vida libre de violencia, que se reintegren a la escuela, que hagan actividades deportivas, culturales", apuntó.



A nivel nacional, en el mismo periodo fueron repatriados 8 mil 388 menores de edad de EU, de los cuales, 7 mil 413 no estaban acompañados, informa el INM.



Para Jorge Duram, investigador de la UdeG, estas cifras reflejan una migración más juvenil, principalmente por personas entre los 15 y 17 años de edad, que buscan reencontrarse con algún familiar directo.