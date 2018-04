Estados Unidos contempla negociar con China por aranceles

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este miércoles que espera que las medidas arancelarias que están tomando el país norteamericano y China posiblemente lleven a negociaciones sobre los gravámenes, pero sostuvo que no estaba claro si estas charlas se realizarían a fines de mayo o más tarde.

"No sería sorpresivo para nada si el resultado final de todo esto consiste en cierto tipo de negociación", dijo Ross en una entrevista con la cadena CNBC. "Es muy difícil establecer plazos para negociaciones en estos momentos complejos", sostuvo.



Los comentarios de Ross se producen después de que China impuso aranceles adicionales en represalia sobre una serie de productos estadounidenses, en respuesta a los previstos gravámenes que dispuso el Gobierno del Presidente Donald Trump sobre bienes chinos, en una noticia que remecía a los mercados financieros globales.



"Francamente me sorprende un poco que Wall Street esté tan impactado. Esto ha sido informado por días y semanas", declaró Ross.



Trump dijo previamente este miércoles que mantenía las determinaciones de su Gobierno y afirmó en Twitter: "No estamos en una guerra comercial con China".



Ross apoyó esta declaración, al decir a CNBC que la respuesta de China "fue relativamente proporcional a los aranceles que hemos impuesto en torno a la propiedad intelectual".



Añadió que también esperaba que otras naciones comiencen a "unirse en contra de China" por sus prácticas comerciales.