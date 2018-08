Estados Unidos cambia opinión respecto a Hungría

Sus aliados controlan los periódicos regionales importantes, que brindan cobertura que apoya la agenda antiinmigrante de Orban y su metódica erosión de los pesos y contrapesos democráticos del País. Los medios críticos e independientes están, en su mayoría, ausentes.

Sin embargo, eso parecía a punto de cambiar en noviembre al tiempo que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaba una subvención de 700 mil dólares para ayudar a fomentar a los medios noticiosos independientes en las áreas rurales de Hungría.



Para el Departamento de Estado, la subvención continuaría un esfuerzo estadounidense para promover la libre expresión. Para la Administración Orban, era otra provocación de un País que había tratado al Primer Ministro como un paria desde el 2012.



Se identificaron finalistas para la subvención, pero la selección de un beneficiario se pospuso en julio.



"Una victoria enorme", declaró Andras Simonyi, ex enviado de Orban en la OTAN, quien posteriormente fue Embajador de Hungría en Washington. "Esto envía un mensaje de que Hungría está bien, de que Hungría es una democracia".



El Gobierno de Orban tiene años de anhelar la validación de Washington, al gastar millones de dólares en cabildeo.



La Administración Obama aisló en gran parte a Orban, al evitar contactos bilaterales de alto nivel como castigo por sus tendencias autoritarias. La Administración criticó sus medidas severas contra la sociedad civil.



Pero ahora, la Administración Trump señala un nuevo involucramiento con Hungría.



Para algunos diplomáticos y analistas europeos, el giro que ha dado el Presidente Donald J. Trump respecto a Hungría profundiza su creencia de que esta Administración intenta dividir a la Unión Europea.



Trump ha criticado al bloque al tiempo que elogia a las fuerzas populistas e insurgentes del continente. Stephen K. Bannon, su ex asesor de alto nivel, intenta crear una alianza de políticos de extrema derecha a lo largo y ancho de Europa antes de las elecciones del Parlamento Europeo el año próximo, y Richard A. Grennell, su Embajador en Alemania, dijo que espera empoderar a fuerzas conservadoras en todo el continente.



Con un programa para desarrollar lo que llama una "democracia iliberal", Orban es el líder populista más influyente en Europa.

Sus detractores argumentan que ha socavado los pesos y contrapesos de Hungría, manipulado el mapa electoral y puesto al poder judicial bajo el mando de uno de sus amigos.



En mayo, Mike Pompeo, Secretario de Estado de EU, se reunió en Washington con Peter Szijjarto, su contraparte húngara, para poner fin a un periodo de seis años sin contacto bilateral de alto nivel. En junio, Trump habló por teléfono con Orban.



Poco tiempo después, se pospuso la subvención de 700 mil dólares para medios noticiosos independientes en las zonas rurales de Hungría. Entonces, Heti Valasz, una revista crítica hacia Orban, anunció que cerraría, y el canal de televisión privado HirTV fue tomado por un aliado de Orban.



Robert G. Berschinski, quien fue Subsecretario de Estado del 2016 al 2017, dijo que vio la decisión como una mayor evidencia de que la Administración Trump minimiza la democracia en el extranjero. Otros dicen que valía la pena probar una estrategia menos agresiva en Hungría.



David B. Cornstein, el nuevo Embajador en Budapest, prometió expresarse con vehemencia en privado si concluía que el Gobierno de Orban era una amenaza para el Estado de derecho.



"Si uno ve que algo no es democrático, que algo perjudica al Gobierno y al pueblo húngaro, debería decir algo al respecto", dijo Cornstein. "Pero debe hacerse en privado. No se expresa esa opinión antes y primero que nada en los medios".