Estados Unidos buscó opciones para atacar Irán

Washington DC, Estados Unidos.

El equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca pidió en septiembre pasado al Pentágono que le brindara opciones para atacar a Irán después de que un grupo de militantes alineados con Teherán dispararon morteros contra un área de Bagdad donde se ubica la embajada estadounidense, señaló el domingo The Wall Street Journal.



La solicitud del Consejo de Seguridad Nacional, liderado por John Bolton, generó fuertes preocupaciones entre funcionarios del Pentágono y el Departamento de Estado, reportó The Wall Street Journal, citando responsables actuales y ex funcionarios.

El Pentágono cumplió con la petición, pero no se sabe si las opciones para un ataque a Irán también fueron suministradas a la Casa Blanca o si el presidente Donald Trump estaba al tanto.



La decisión de buscar alternativas para atacar a Irán fue causada por un incidente en septiembre en el que tres morteros fueron disparados contra un distrito diplomático en Bagdad, dijo el periódico. Los misiles cayeron en un espacio abierto y nadie resultó herido.



El Secretario del Departamento de Estado Mike Pompeo no comentó sobre la nota cuando los periodistas le preguntaron sobre ella y una portavoz de esa dependencia se abstuvo de comentar.



Explora Irán enriquecimiento



El jefe del programa nuclear de Irán dijo el domingo que ha iniciado actividades preliminares para diseñar un proceso moderno para el enriquecimiento de uranio de 20 por ciento para su reactor de estudios en Teherán.



El comentario de Ali Akbar Salehi en la televisión estatal aumenta las presiones sobre la comunidad internacional, pues el enriquecimiento significaría que Irán ha abandonado los términos del acuerdo de 2015.



El Presidente Donald Trump sacó en mayo a Estados Unidos del acuerdo y reanudó sanciones contra Teherán. Hasta ahora, los inspectores de la ONU dicen que Irán continua cumpliendo con los términos del acuerdo, que limitan el enriquecimiento a 3.5 por ciento.