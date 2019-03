Estados Unidos amaga a bancos que ayuden a Nicolás Maduro

Washington DC, Estados Unidos.

El Gobierno de EU amenazó este miércoles con sanciones a entidades financieras internacionales si no cambian su comportamiento y siguen ayudando económicamente a Nicolás Maduro.



En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que el Gobierno ha enviado una notificación formal a bancos que se encuentran fuera de EU y que están financiando al Ejecutivo de Maduro.



"EU está advirtiendo a las instituciones financieras extranjeras de que enfrentarán sanciones si se ven envueltas en transacciones financieras ilegítimas que benefician a Nicolás Maduro y a su red corrupta", dijo el asesor.



"No permitiremos que Maduro robe la riqueza del pueblo de Venezuela", agregó.



Si Estados Unidos decide hacer realidad su amenaza, el impacto podría sentirse en bancos rusos y chinos, que han prestado dinero al Ejecutivo de Maduro en el pasado.



Según Bolton, el objetivo de estas iniciativas de presión económica y diplomática es apoyar firmemente la transición democrática en Venezuela y respaldar al líder opositor Juan Guaidó, que se declaró "Presidente encargado" en enero y ha aglutinado el apoyo de más de 50 naciones.



Las declaraciones de Bolton suponen el último paso en la campaña de presión de EU contra Maduro, en el poder desde 2013 y que el 10 de enero pasado volvió a asumir la Presidencia como resultado de unas elecciones celebradas en mayo y no reconocidas por parte de la comunidad internacional.



La Administración Trump ha tomado diferentes acciones para presionar a Maduro: desde restricciones de visados a funcionarios venezolanos hasta sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), una de las principales fuentes de divisas para ese país.



Además, EU está evaluando la posibilidad de imponer sanciones secundarias a aquellas compañías que negocien con empresas controladas por Maduro, como ha hecho en el caso de las compañías extranjeras que compraban petróleo a Irán.