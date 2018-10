Estados Unidos alerta por enfermedad similar a polio

Washington DC, Estados Unidos.

El servicio sanitario estadounidense investiga 127 casos reportados, incluidos los que han sido confirmados en 22 estados del país, mientras que el 90 por ciento de los casos se ha dado en menores de 18 años.



La cantidad confirmada de pacientes con la enfermedad hasta la fecha es similar a los niveles reportados en otoño de 2014 y 2016.



La mielitis flácida aguda (MFA) no es una enfermedad nueva, aunque los casos han estado en aumento desde el 2014.



El padecimiento es poco común y afecta la médula espinal -la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hacia el cerebro-, causando debilidad en una o más extremidades.



La condición sigue siendo poco común, por lo que los CDC estiman que afecta apenas a uno de cada millón de estadounidenses, siendo los niños los más propensos.



La complicación más grave podría provocar la insuficiencia respiratoria, la cual puede ocurrir si los músculos de la respiración se debilitan.



La causa del trastorno no ha sido identificada, mientras que los científicos investigan una serie de probables motivos, entre ellos virus, toxinas ambientales y desórdenes genéticos, de acuerdo con el sitio de internet de los CDC.



"Entendemos que las personas, especialmente los padres, están preocupadas", indicó el martes Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, en una conferencia de prensa.



"El poliovirus no es la causa de estos casos de MFA. Queremos animar a los padres a buscar atención médica de inmediato si ellos o sus hijos desarrollan síntomas de MFA, como debilidad repentina y pérdida del tono muscular en sus brazos o piernas", agregó.