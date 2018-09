Estados Unidos acusó a China de usar cuentas falsas de LinkedIn

William Evanina, principal cazador de espías en Estados Unidos, dijo en una entrevista a Reuters que funcionarios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad han avisado a LinkedIn, propiedad de Microsoft Corp., sobre los esfuerzos súper agresivos de China en su sitio web.



Según afirmó, la campaña china incluye contactar a miles de usuarios de LinkedIn a la vez, el funcionario declinó decir cuántas cuentas falsas ha descubierto la inteligencia estadounidense, cuántas personas podrían haber sido contactadas y si Beijing tuvo éxito en su plan de reclutamiento.



Autoridades alemanas y británicas ya habían advertido con anterioridad a sus ciudadanos que China estaba utilizando LinkedIn para intentar reclutarlos como espías, pero esta es la primera vez que un funcionario estadounidense habla en público sobre el alcance del problema en Estados Unidos e indica que es mayor de lo que se sabía previamente.



Evanina dijo que LinkedIn debería evaluar si replica la respuesta de Twitter, Google y Facebook, que han purgado las cuentas falsas supuestamente ligadas a funcionarios de inteligencia iraníes y rusos.



"Vi recientemente que Twitter está cancelando, no sé, millones de cuentas falsas, y nuestra petición sería tal vez que LinkedIn haga lo mismo", afirmó Evanina, que dirige el Centro Nacional de Seguridad y Contrainteligencia de Estados Unidos.



Es muy inusual que un alto funcionario de la inteligencia estadounidense especifique a una compañía local por su nombre y recomiende la adopción de acciones de forma pública, la compañía LinkedIn dice tener 562 millones de usuarios en más 200 países y territorios, incluidos 149 millones en Estados Unidos.



El jefe de confianza y seguridad de LinkedIn, Paul Rockwell, confirmó estar en conversaciones con las autoridades sobre los intentos de espionaje chino.



Este mes, LinkedIn confirmó que había retirado menos de 40 cuentas falsas cuyos usuarios estaban intentando contactar a miembros de LinkedIn asociados con organizaciones políticas no identificadas, Rockwell no especificó si eran cuentas chinas.



"Estamos haciendo todo lo que podemos para identificar y detener esta actividad", comentó el directivo.



"Nunca hemos esperado peticiones para actuar e identificar de forma activa a actores malos y para retirar cuentas que usan información que descubrimos e inteligencia procedente de varias fuentes, incluidas agencias gubernamentales", agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las acusaciones de Evanina y negó a través de un comunicado conocer qué tipo de pruebas tienen los funcionarios estadounidenses citados para llegar a esta conclusión. Lo que dicen es una completa tontería y tienen otros motivos.