Estados Unidos acusa ataque químico en Siria

"Tenemos informes de que el régimen de Al Asad ha usado gas cloro contra su propia gente varias veces en semanas recientes, incluido ayer. Hay pruebas obvias de docenas de víctimas", señaló al Consejo de Seguridad la embajadora estadounidense, Nikki Haley.



De acuerdo con Haley, Estados Unidos propuso al resto de miembros una declaración de condena de esos ataques, cuya adopción ha sido retrasada por Rusia.



Por su parte, el embajador ruso, Vasili Nebenzia, explicó poco después que Moscú está dispuesto a aprobar una condena contra el uso de armas químicas, pero dijo que no puede apoyar el lenguaje planteado por Washington.



Durante los últimos meses, Estados Unidos y Rusia se han enfrentado repetidamente en la ONU por los supuestos ataques químicos del Ejército sirio.



El año pasado, Moscú vetó en varias ocasiones la continuidad del mecanismo internacional encargado de investigar el uso de armamento prohibido en Siria al considerar que su trabajo no estaba siendo independiente ni profesional.



Para otros países, la postura rusa responde únicamente a un intento de proteger al Gobierno sirio, al que los expertos internacionales identificaron como uno de los responsables de haber usado armas químicas, junto al autodenominado Estado Islámico (EI).



"Es una verdadera tragedia que Rusia nos haya mandado a la casilla de salida en el esfuerzo para terminar con el uso de armas químicas en Siria, pero no vamos a cesar nuestro trabajo para saber la verdad del régimen de Al Asad", afirmó Haley este lunes.



La embajadora estadounidense y sus homólogos de países como Francia y el Reino Unido reiteraron además su oposición a una reciente propuesta de Rusia para crear una nueva comisión internacional para investigar los ataques químicos.



Según Estados Unidos, el borrador de resolución planteado por Moscú impondría a la investigación criterios innecesarios y arbitrarios, le permitiría elegir cuidadosamente a los expertos y dejaría que el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto, tuviese la última palabra sobre las conclusiones.



"Este no es un mecanismo imparcial. Es una forma de tapar las conclusiones de la última investigación que Rusia quiere enterrar desesperadamente", acusó la representante estadounidense.



El embajador ruso, por su parte, acusó a Estados Unidos y sus aliados de utilizar el asunto de las armas químicas únicamente para atacar a Rusia por su papel en Siria.



Nebenzia señaló que las críticas se derivan de la preocupación de esos países por lo que calificó como el éxito de la reciente reunión celebrada en la ciudad rusa de Sochi para tratar de desbloquear las negociaciones de paz.



"Una vez más, intentan sembrar dudas sobre el rol de Rusia en una solución política", insistió el diplomático.