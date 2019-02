Estados Unidos acusa a ex agente de espiar para Irán

Washington DC, Estados Unidos.

Una ex especialista en contrainteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desertó a Irán fue acusada de revelar información clasificada y de investigar sobre sus ex colegas para dar información al Gobierno de Teherán, informaron fiscales este miércoles.



Una acusación del Departamento de Justicia acusa a Monica Elfriede Witt, quien desertó en 2013 y actualmente se encuentra en libertad, junto con cuatro hackers iraníes que, según los fiscales, utilizaron la información que proporcionó para atacar a ex colegas de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos.

La acusación dice que los cuatro iraníes actuaban en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní vinculado al Gobierno. Los cuatro permanecen en libertad.



"Es un día triste para los estadounidenses cuando uno de sus ciudadanos traiciona a nuestro país'', dijo el Secretario de Justicia Auxiliar John Demers, jefe de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia.



Jay Tabb, el principal funcionario de seguridad nacional del FBI, dijo que el buró había advertido a Witt antes de su deserción de que era un objetivo vulnerable para el reclutamiento por parte de la inteligencia iraní, pero que Witt había ignorado esas advertencias.