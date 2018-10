Estados Unidos acusa a 7 militares rusos de hackeo

Un acta de acusación difundida en Washington indica que el Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU) atacó a las víctimas del hackeo porque habían apoyado públicamente una prohibición de participar en competencias internacionales aplicada a deportistas rusos y porque habían condenado el programa de dopaje deportivo sancionado por el estado ruso.

Según los fiscales, Rusia también atacó una empresa de energía nuclear con sede en Pensilvania y una organización internacional que investiga el uso de armas químicas en Siria, así como el envenenamiento de un ex espía ruso.



El acta señala que el hackeo se realizó en muchos casos a distancia.



Cuando no lo lograban, los piratas realizaban operaciones de hackeo in situ o de acceso cercano con agentes del GRU dotados de equipos avanzados que atacaban a sus víctimas a través de redes wifi.