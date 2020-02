Estados libres de no adherirse al Insabi

Atlacomulco, Méx.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los estados del PAN que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), son libres de no hacerlo y están en su derecho.

En un encuentro con pueblos Mazahua y Otomí de este municipio, el presidente López Obrador destacó que el nuevo Insabi se creó para garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos.

"Saben que no soy palero, no soy barbero, no soy lambiscón. Ya sé que algunos no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega. Se ha portado al 100 el gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo)", dijo el Presidente.

"Miren en otros casos, no se adhirieron algunos estados al Instituto de Salud para el Bienestar (...) Están en su derecho, porque son libres, pero en el caso del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo dijo ´sí acepto´, un aplauso para Alfredo del Mazo", añadió.

López Obrador federal salió al quite ante las rechiflas y arengas contra el gobernador priista e hizo una consulta a mano alzada donde ganó la opción de trabajar unidos en lugar de seguir peleando como en los tiempos de campaña.

En la tierra del expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador sacó un pañuelo blanco en señal de que su gobierno ya terminó con la corrupción tolerada desde arriba en el gobierno.

NI IMPUESTOS NI GASOLINAZOS

En su mensaje, el presidente López Obrador señaló que ya no es como en las pasadas administraciones que aumentaban la deuda, los impuestos y había "gasolinazos".

"Vamos a garantizar que no aumenten los impuestos. Ya no es como antes que aumentaban las impuestos o había impuestos nuevos, ya no hay gasolinazos, y ya estamos construyendo una nueva refinería para dejar de comprar gasolina en el extranjero y cuando tengamos autosuficiencia en gasolinas vamos a bajar el precio de los combustibles".

Ante el pueblo Otomí, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no avergonzarse de su origen y estar orgulloso de su pasado indígena.

"Una cosa que es muy importante, no avergonzarnos de nuestro origen. El que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Es un orgullo ser de una comunidad indígena, pertenecer a una cultura prehispánica, tener tradiciones, costumbres, lengua y organización social".