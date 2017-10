Estado Islámico amenaza ahora a Cristiano Ronaldo

Las amenazas contra el Mundial de Rusia continúan por parte del Estado Islámico, que en esta ocasión usó al portugués Cristiano Ronaldo en su propaganda.

Como ya lo ha hecho con Lionel Messi y Neymar, ISIS realizó un fotomontaje donde se observa al delantero del Real Madrid de rodillas y con el ojo morado, mientras es amenazado por un personaje con un cuchillo.

El mensaje que lleva la foto es 'Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Así que, sólo espera. Nosotros estamos esperando también...'.

La imagen fue publicada a través de SITE Intel Group, plataforma afín al grupo terrorista.

Drawing from a pro-#ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018 #Russia, another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh