Estado al quite en tema presupuestal

Cd. Victoria, Tam.- Durante la madrugada de este viernes fue aprobado por la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el cual constará de 6 billones 107 mil 732 millones 400 pesos lo cual representa un incremento de 1 por ciento contra lo presupuestado para este 2019, este presenta recortes a entes como el Poder Judicial, el INE, la Fiscalía General de la República, Estados y Municipios.

En ese sentido el secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, aseguró que el Estado de Tamaulipas no permitirá que esta situación se convierta en un problema social en esta entidad por lo que estará apoyando el próximo año a los ayuntamientos con recursos propios, "todos estamos pugnando porque se apliquen las fórmulas y les lleguen más recursos a los municipios y a los estados, como lo ha estado mencionando el gobernador".

La Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado señala el Ejecutivo del Estado tiene hasta el 10 de diciembre para presentar su anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año, tras ser recibido será turnado a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública en donde se estudiará y elaborará un dictamen que será presentado ante el Pleno legislativo antes del 15 de diciembre.

"No podemos permitir que se haga un problema social", reiteró Verástegui Ostos, "siempre el Estado estará atento de que eso no suceda sin embargo es un reclamo legítimo de los alcaldes y del Gobierno del Estado para que no haya recortes en ese sentido", en caso de que el Congreso local no pueda llegar a un acuerdo antes de que finalice el período ordinario de sesiones, contará hasta el 31 de diciembre por lo que deberá ser convocado un período extraordinario para aprobar dicho dictamen.