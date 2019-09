Estadísticas alarmantes de terrorismo doméstico. Archivo de EU registra 152 tiroteos masivos

McAllen, Tx. - Las definiciones pueden ser muy variadas, terrorismo doméstico, tiroteos, violencia masiva, pero el resultado es el mismo: se definen como un acto de violencia en el que un hombre armado mata a al menos 4 víctimas al azar, lo que excluye de éstos términos a los asesinatos producto de pleitos de pandilla, violencia doméstica o actos terroristas promovidos por una organización.

Dayton, Ohio. 10 muertos y 22 heridos. | Virginia Beach. 13 muertos y 14 heridos.

Y las estadísticas son alarmantes.

Casi un tercio de los tiroteos masivos del mundo tuvieron lugar en en los Estados Unidos (90 de 292 incidentes). El Archivo de Violencia con Armas de Fuego registra 152 tiroteos masivos en los Estados Unidos entre 1967 y mayo 2018, con un promedio de ocho muertes por incidente si se incluyen las muertes de los perpetradores.4

Los Estados Unidos ha tenido más tiroteos en masa que cualquier otro país, la gran mayoría de los perpetradores son hombres blancos que actúan en solitario, y que generalmente mueren luego por suicidio, o son detenidos o asesinados por agentes de policía o por civiles.Varios posibles factores pueden influir para crear un terreno apto para un asesinato en masa en los Estados Unidos, entre ellos:

· La mayor accesibilidad y propiedad de armas. Los EU tienen la mayor posesión de armas per cápita del mundo con 120,5 armas de fuego por cada 100 personas; el segundo más alto es Yemen con 52,8 armas de fuego por cada 100 personas.

· Enfermedad mental y su tratamiento (o la falta del mismo) con fármacos psiquiátricos. Muchos de los tiradores en masa de los EU sufrían de enfermedad mental, pero el número estimado de casos de enfermedad mental no ha aumentado tan significativamente como el número de tiroteos de masa.

· El deseo de buscar venganza por una larga historia de intimidación escolar.

· Deseo de fama y notoriedad.

· El fenómeno llamado "copy cat" que significa imitación.

· Imposibilidad del gobierno federal a verificar antecedentes debido a bases de datos incompletas y/o a escasez de personal.

Las recientes tragedias en El Paso, Odessa, Texas y Dayton, Ohio que dejaron un saldo de 39 muertos y 75 heridos, suman un total de 254 tiroteos en Estados Unidos en lo que va del 2019, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive (GVA).

Destaca también el ataque de Virginia Beach, Virginia, el 1 de junio de 2019 donde un empleado municipal con 15 años de servicio público arremetió contra sus propios compañeros de trabajo. No se revelaron los motivos del ataque

El saldo del ataque fue de 13 muertos, incluyendo al pistolero y 4 heridos. El atacante fue identificado como Dewayne Antonio Craddock, de 40 años, un ingeniero civil, con entrenamiento militar.

Por lo menos en el caso de EL Paso, la razón aparente tuvo motivos raciales. Patrock Crisus había amenazado con matar a la mayor cantidad de hispanos posible, mientras que no se han revelado los motivos del ataque de Connor Bett, el tirador de Dayton ni el del tirador de Odessa, Seth Alton, que presentaba antecedentes por delitos menores.

