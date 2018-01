Estadísticas de accidentes del año 2017. Informe de resumen general

Río Bravo, Tam.- La falta de precaución al conducir, exceso de velocidad y por estado de ebriedad son dos de los principales factores que en el 2017 en un resumen general, fueron primordiales para que se generaran en total al cierre más de 400 accidentes vehiculares que arrojaron lo mismo daños materiales, personas lesionadas, y fallecimientos.

En ese sentido ayer fue entrevistado por este reportero Pedro José Rodríguez encargado de despacho del departamento de Educación Vial en la localidad, proporcionó previa petición de información una estadística general sobre el número de accidentes que se registraron durante el 2017.

“Los accidentes por descuido y falta de precaución, así como por estado de ebriedad son los de mayor reincidencia y ocurren en conductores de todas las edades”.

Tan así fue que por falta de precaución sumaron durante el año que acaba de concluir 405 en total, arrojando ademas 18 por atropellamiento y 70 por estado de embriaguez para sumar un total de 493.

“Entre las recomendaciones para evitar precisamente hechos lamentables son, abrocharse el cinturón de seguridad, conducir con total precaución respetando para empezar los señalamientos, entre ellos hacer alto total, y no pasarse el semáforo en luz amarilla, no usar el celular al conducir, no mensajear ”.

En cuanto hace al costo en la aplicación de las multas manifestó en este 2018, expresó que realmente corresponde al departamento de tesorería que es desde donde se rigen.

Sobre el costo del examen por primera vez para el pase para la licencia de conducir, es generalmente de 370 pero por disposiciones superiores hoy en día es de 200 pesos, y para ello la persona interesada deberá presentar en las oficinas de tránsito la siguiente documentación;

Copia de la credencial de elector

Comprobante de domicilio (recibo agua o luz)

R.F.C.

Pedro José Rodríguez, encargado de despacho.