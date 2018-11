Estable incidencia de enfermedades

No hemos tenido un sobre número importante más que el número que estamos esperando normalmente . Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud

Cd. Victoria, Tam.- Tras el paso de los frentes fríos número 9 y 10 de la semana pasada no se han registrado incrementos importantes en el número de enfermedades respiratorias en la entidad, sin embargo la titular de la Secretaría deGloria de Jesús Molina Gamboa recomendó a la población mantener las debidas precauciones para la presente temporada.

Indicó que hasta el momento se han presentado 20 nuevos casos de influenza estacionaria lo cual se encuentra dentro de la estadística normal; "de Influenza tenemos 18 casos, más 2 que son foráneos, tenemos 20 casos en total en donde la Jurisdicción con más casos es la de Tampico que tiene 12, le sigue Altamira que tiene 5, Victoria que tiene 2 y Reynosa que tiene 1".

Mencionó que hasta el momento no se han presentado defunciones por enfermedades relacionadas con las bajas temperaturas, no obstante la semana pasada trascendió que una persona en condición de calle había perecido en la ciudad de Matamoros, presuntamente por hipotermia, "no hemos tenido un sobre número importante más que el número que estamos esperando normalmente".

La doctora Molina Gamboa recomendó a la población consumir vitamina C, beber muchos líquidos, mantener hábitos de higiene como lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, así como no exponer a los niños menores de 5 años y adultos mayores a las bajas temperaturas. Por otro lado aseguró que se cuenta con el medicamento suficiente en las doce jurisdicciones sanitarias del estado para atender los males relacionados con la temporada

Cabe recordar que tras algunos días de calor este domingo ingresó el Frente Frío número 11 a territorio tamaulipeco el cual provoca bajas temperaturas en la mayor parte del estado, este permanecerá de manera estacionaria sobre el centro y oriente del Golfo de México mientras que la masa de aire frío arrojará rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en las zonas costeras hasta el próximo viernes según información del Servicio Meteorológico Nacional.