Estable aunque aún sigue débil

Ciudad de México.

"Gualberto (Castro) ama la vida", declaro Gundy Becker esposa del cantante que desde hace un mes se encuentra internado en una clínica de la colonia Roma, donde es atendido por diversas afecciones entre ellas el cáncer de vejiga.

El ánimo del cantante se encuentra bien, según declaraciones de su esposa, aunque también tiene sus altibajos, es por eso que las visitas de sus amigos no han cesado y ella como la familia seguirán atentos y apoyándolo en el hospital porque aún queda un largo camino por delante.

Becker explicó que el intérprete se encuentra estable aunque débil, pero con muchas ganas de luchar por su salud, al igual que sus doctores.

"El problema es que se le juntaron muchas cosas, el hipotiroidismo, el problema de los pulmones (contrajo una bacteria), fueron muchas cosas, el cáncer sigue pero no ha avanzado".

DEBE RECUPERARSE

La esposa de Gualberto señaló que antes de empezar a atacar el cáncer tienen que resolver otras cosas, como que él recupere masa muscular, ya que ha bajado tres kilos en el tiempo que ha estado hospitalizado, porque sólo así podría resistir las quimioterapias. Por eso está tomando sesiones de fisioterapia y su alimentación ha tenido cambios para incluir proteínas para los músculos.

Gundy Becker también compartió que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) ha estado muy pendiente de la evolución de Gualberto y jamás les han dicho que no en algo que necesiten.

"Los doctores se han portado maravilloso, no ha pasado un solo día en que no le hagan un estudio nuevo, que no estén tratando de ayudarlo en algo. Así sean las 10 de la noche vienen, todos los días pasan los reportes, me muestran los estudios, hemos tenido una muy buena atención".

Gualberto quiso tener un detalle con la prensa e hizo llegar un mensaje a través de su esposa: "Me pidió que hoy fuera un día de agradecimiento, pero hacia todos ustedes (la prensa), porque han estado muy atentos en estos momentos difíciles. Él también les quiere decir que muchas gracias por estarlo apoyando desde el inicio de su carrera".