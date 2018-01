¡ESTABA MUY ENDIABLADO!

Metepec, Edomex

Hernán Cristante aseguró que las señas obscenas que hizo en el Estadio Jalisco iban dirigidas a un elemento de seguridad privada y no a los seguidores del Atlas.

El técnico del Toluca fue expulsado en el minuto 69 del juego del pasado sábado, luego de reclamar la tarjeta roja de Luis Quiñones, pero camino al túnel hizo el gesto ofensivo que fue grabado por cámaras de televisión.

“Nunca me metí con la gente, estaba muy encab... con la gente de seguridad porque desde el primer tiempo estaban tirando monedas, y la moneda parece un objeto simple e insignificante, pero sí te puede sacar un ojo”, comentó ayer Cristante.

“Se lo habíamos dicho en el primer tiempo y cuando salgo, salgo muy caliente con él porque sí me pegan un monedazo, y le hago (la seña) al chico de seguridad y todavía le digo ‘para eso te pagan’, pero con la gente no me metí, nadie se mete con la gente en el equipo”.

No obstante, el estratega argentino reconoció que cometió un error y dijo que nada justifica su actitud, por lo que acatará la sanción interna que le imponga la directiva del club mexiquense.

“Igual no actué bien, no estoy diciendo ni me estoy justificando, ni tengo por qué hacérselo a él tampoco, fue una falta de respeto mía y no va a volver a pasar, ni con los árbitros ni con la gente de seguridad ni con nadie”, expresó.