Está de vuelta

Ciudad de México

Si hay algo que a Livia Brito no le cae tan bien de su personaje en "La piloto", Yolanda Cadena, es que de pronto suele ser un poco impulsiva, y no le cae tan bien porque ella a veces lo es en la vida real.

A punto de estrenar la segunda temporada de la serie la noche de este lunes, la actriz compartió que regresan con mucha acción y con nuevas cosas por resolver. Adelantó que hay una escena muy impactante en la que Yolanda termina en un río y por poco y se ahoga en la vida real.

CASI SE AHOGA

"Me llevó la corriente, pero obviamente teníamos seguridad y todo. Yo siempre quiero hacer mis escenas porque es muy divertido, pero aunque todo parece que está bajo control, siempre corres un riesgo. El director me dijo ´oye yo iba a cortar la escena porque pensé que te estabas ahogando´ y le contesté que en realidad me estaba ahogando", dijo soltando una carcajada.

La historia se retoma unos años después, Yolanda ha conseguido convertirse en capitana y termina con "el bueno", Dave. Pero queda un cabo suelto: el Coronel Santamaría, quien está libre y buscará vengarse de Yolanda.

MUY MATERNAL

"Piensa que su pasado no la va a alcanzar, tiene un futuro prometedor, tiene a la persona que más ama que es su pareja pero comienzan otra vez los problemas para Yolanda. Hay un aspecto maternal ciento por ciento, yo creo que eso se identifica muchísimo con la mujer actual y, al mismo tiempo, es femenina y hay una chispa que todavía se guarda en esta relación tan fogosa que vivió con su maestro John Lucio".

En esta temporada aparecerán personajes nuevos, se harán nuevas alianzas y algunos tratarán de hacerle la vida imposible a "La piloto". Livia se dijo contenta porque, además, muchas mujeres han generado una conexión con su personaje.

"Representa lo mucho que hemos luchado las mujeres, que es tener la capacidad de llevar una vida dentro de ti, tener esa vida y aun así seguir realizándose profesionalmente, tener una casa, una familia y todo bajo control, viento en popa".

La nueva villana de la historia será Ilza Ponko, una actriz ruso-cubana que hará la vida imposible a Yolanda.

Toma la estafeta

La segunda temporada de la serie "La Piloto" entra en lugar de "Por amar sin ley", que concluyó ayer domingo a las 21:30 horas, por Las Estrellas.