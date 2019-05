Está vivo y tiene otra familia

Ciudad de México

Los rumores de que Juan Gabriel sigue vivo continúan, pues ahora un psíquico asegura que el "Divo de Juárez" no ha muerto y que incluso vive con una familia nueva.

Óscar Miranda, de origen peruano, explicó en un programa televisivo que el artista tuvo un problema de salud muy complicado.

"Yo veo que él se libera, yo no lo percibo muerto. Él quiso liberarse por la situación que vemos ahora, su familia, dinero. Se cansó de las discusiones y pleitos que tenía en casa y decidió salir", dijo el psíquico.

SORPRENDENTES DECLARACIONES

Cuando se le cuestionó si el autor de "Abrázame muy Fuerte" reaparecerá ante el público mencionó que sí, aunque afirmó que actualmente vive fuera de México.

"Él va a salir, pero más adelante. No está solo, está con una familia nueva. No está en el ojo público ahora. No está en México, yo lo veo en Estados Unidos", dijo.

Aclararán rumores

Familiares del "Divo de Juárez" convocaron a una rueda de prensa para el próximo 22 de mayo para confirmar si está vivo o no