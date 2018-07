Está Valle Hermoso sin grúas oficiales

Valle Hermoso, Tam.- Sin una grúa oficial permanece el departamento de la Policía Vial Municipal o Transito, por lo cual los autos que sufren algún accidente o que simplemente están obstaculizando un acceso, se quedan en ese lugar sin ser removidos.

"No tenemos grúa, se desbarató desde hace mas de una semana y no nos han dado para las refacciones", dijo un Policía Vial que prefirió no identificarse, quien señaló a las autoridades locales de no hacerse responsables.

El problema no solo es en el departamento de la Policía Vial, con los Bomberos tampoco hay camión bomba para sofocar los incendios, generalizando así la situación de cero refacciones para las unidades.

"Como están a punto de salir (las autoridades), no quieren comprar refacciones, quieren dejar pura chatarra a la nueva administración", dijo el Policía Vial, quien molesto explicaba como estaban trabajando.

En la ultima semana, las personas que quieren remover una unidad, lo hacen con las grúas de los negocios que se dedican a la compra de chatarra, o bien con herramientas prestadas que utilizan las personas que compran automóviles en el extranjero y las utilizan para remolcarlos.