Está UTRGV entre las universidades más accesibles

No. 2 en los Estados Unidos (No. 1 en Texas) entre las universidades públicas por el precio neto de asistencia más bajo para estudiantes cuyos ingresos familiares son inferiores a 75 mil dólares.

No. 1 en Texas y No. 3 a nivel nacional entre las universidades públicas por el desempeño de los estudiantes elegibles para la Beca Pell.

No. 3 en Texas y 55 a nivel nacional entre las universidades públicas para la movilidad social de estudiantes.

No. 4 entre las universidades públicas en la Región Sur que incluye a Texas, Oklahoma, Lousiana, Mississippi, Arkansas, Kentucky y Tennessee, por Best Bang for Your Buck.

No. 4 en Texas y 73 a nivel nacional para la clasificación general entre las universidades públicas.

El presidente de UTRGV, Guy Bailey, elogió la clasificación del campus.

"Estas clasificaciones muestran que realmente estamos transformando la vida de nuestros estudiantes, todo mientras mantenemos un costo de asistencia asequible", dijo Bailey. "En UTRGV, creemos que puede obtener una educación sobresaliente sin hipotecar su futuro".