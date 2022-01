Está Taiyana Pimentel comprometida con el arte

"Yo no venía como una buscadora de fondos a Marco, sin embargo, me he convertido en una", comparte con su marcado acento cubano.

"La procuración de fondos y la dirección laboral del museo ocupa el 70 por ciento de mi tiempo. Y la construcción de exposiciones es un 30 por ciento.

La balanza está completamente opuesta a la idea que tenía".

Parte de su agenda son entrevistas para obtener recursos con los grandes empresarios, tanto de Nuevo León como de Ciudad de México. También con personal del INBAL y de la Secretaría de Hacienda, así como del Gobierno estatal.

Taiyana asumió la dirección en septiembre del 2019 relevando a Nina Zambrano, quien en el 2017 dejó los cargos de directora general y presidenta del Consejo.

En este último fue relevada por Alfonso González Migoya.

El museo no tuvo dirección por dos años y ese mismo periodo fue el proceso de selección. Taiyana recuerda que implicó varias entrevistas con miembros del consejo del museo y con su presidente. Al final, tuvo un examen para calificar su coeficiente intelectual, capacidades de dirección, habilidades comunitarias y otros aspectos.

"Perseguí mucho la dirección de Marco, porque para mí era un museo paradigmático en términos de cómo se debía producir el arte contemporáneo", comparte la historiadora de arte, de 54 años.

Su visión del museo es llevar la línea curatorial a un rumbo donde lo principal del recinto no se trate de recibir exposiciones, sino de generar sus propias muestras.

"Pienso que, a futuro, una vez que nosotros logremos solventar esta crisis económica por la que estamos pasando, va a ser muy fácil llegar ahí", plantea.

***

Era 1992 cuando Taiyana Pimentel Paradoa salió por primera vez de Cuba en una época de grandes restricciones. Apenas había cumplido 25 años. Abordando un vuelo de noche, se impresionó por las luces de la Ciudad de México.

Tenía permiso para realizar un intercambio profesional como empleada del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba.

Ahí trabajó dos años y asistió al experto Miguel Luis Núñez Gutiérrez en la catalogación de la pintura italiana de los siglos 17 al 19, luego de egresar de la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana.

Viajó con su novio de entonces, el fotógrafo cubano Eduardo Muñoz Ordoqui, quien tenía contactos en el País.

¿Su plan en México? Quedarse.

"Tuve que organizar mi salida de Cuba de forma cuidadosa.

Primero, sin que mis padres lo supieran, ellos pensaban que vendría un mes a México", explica.

Tiempo antes, Taiyana ya había enviado sus documentos para ser admitida en la maestría en Historia del Arte de la UNAM.

Aterrizó en octubre y para febrero de 1993 ya estaba estudiando.

"Realmente sentía una asfixia en Cuba que me indicaba que buscar un futuro en otro lugar iba a ser mucho mejor para mi vida, para formar una profesión", expresa.

Ella se considera como "hija de su generación" por todas esas circunstancias sociales y políticas que le rodeaban en la época. Por eso, muchos viven en el exilio.

"Nos fuimos dando cuenta del fracaso del modelo socialista. Fue trascendental cómo mi generación se convirtió en desafecta al gobierno", esboza.

Para 1996, Taiyana se fue a Nueva York donde vivió con su ahora ex esposo por tres años. En su estancia se dedicó a visitar los museos, las galerías de Soho y las bibliotecas. Así, en esa ciudad donde hay una gran efervescencia internacional por el arte, se convirtió para ella en un campo de estudio.

El Project Room del MoMA fue el modelo que influenció a Taiyana en su regreso a México, en 1999, como curadora de arte contemporáneo en la Sala 7 del Museo Rufino Tamayo, que ella conceptualizó.

"Fue mi primer trabajo de gran peso, el impacto de la Sala 7 fue enorme. Cada vez que se inauguraba un proyecto, se armaba un debate en el periódico", recuerda.

"Al mismo tiempo fue entender que un curador de arte contemporáneo tiene que hacerse inmerso en los proyectos de producción, colaborar analíticamente en el desarrollo de las obras y generar un debate con los artistas".

El espacio recibió propuestas del español Santiago Sierra y de la mexicana Minerva Cuevas, que estaban por primera vez en un museo.

El curador Patrick Charpenel reconoce que Taiyana trabajó con artistas que iniciaban su carrera y que ahora son reconocidos. Por ejemplo, Francis Als, Teresa Margolles y Miguel Calderón.

"Fue como la madrina. Fue la curadora que de manera comprometida y consistente siguió y lanzó la carrera de artistas muy importantes", destaca el director del Museo del Barrio, en Nueva York.

Desde antes de su salida del Tamayo en el 2001, Taiyana ya había comenzado proyectos independientes. Uno de ellos fue llevar a Cuba "Extramuros", un programa no oficial de la Bienal de la Habana en el 2000 con intervenciones en la vía pública de artistas como Yoshua Okón, Fernando Ortega y Teresa Serrano, todo financiado por Jumex.

Conocida por sus curadurías, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores la invitaron a organizar una expo en el Consulado de México en Miami, durante Art Basel, en el 2002. Fue "Mexico: Sensitive Negotiations", con intervenciones de artistas de Tijuana, Monterrey y Ciudad de México.

Ahí estuvieron los regios Francisco Larios, los colectivos Los Lichis, Marcelaygina y Tercerunquinto, y el tijuanense Torolab.

Los artistas intervinieron el espacio de una forma transgresora: tan sólo Tercerunquinto tumbó muros que dividían el espacio cultural con el de los trámites, acción que implicó negociaciones diplomáticas.

Desde el 2001 ya había emprendido una investigación de las dos ciudades fronterizas que, en el 2004, se extendió por todo el norte de México y sur de Estados Unidos.

"La curaduría es un ejercicio ligado a la historia del arte y de las exposiciones", define. "La responsabilidad curatorial que uno adquiere es mayor, porque tu decides qué parte de la construcción artística va a formar parte de la historia y cuál no".

***

Amante de la literatura policiaca y del cine, Taiyana juega cartas los fines de semana con sus amigas.

Es divorciada, vive en San Pedro y tiene un loro que se llama Manolo.

Fácilmente hace nuevas amistades.

Desde niña es una lectora voraz; visitaba con frecuencia una librería del edificio donde vivía.

Tenía apenas 7 años cuando se maravilló con un libro sobre la vanguardia cubana con obras de Amelia Peláez, Alonso Hernández Portocarrero y Wifredo Lam.

"Vi el libro bellísimo. Me lo robé, no me podía contener", cuenta.

"Me dejaron ir, pero se dieron cuenta, llamaron a mi mamá, pagó el libro, estuve castigada, pero lo conservo. Me llevó a una relación futura con el arte".

Su mamá Mirta Paradoa Navarro la describe como una estudiante brillante y una hija cariñosa.

"Nunca pensé que pudiera llegar al lugar donde está en este momento tan cimero. Me siento muy orgullosa de que México la tenga en su seno y en tan alto nivel cultural", externa la contadora retirada de 77 años.

Taiyana nació el 15 de noviembre de 1967 en La Habana. Su papá Carlos Manuel Pimentel Álvarez, ya fallecido, era economista. Su hermana mayor, Niurka Beatriz, es veterinaria y vive en Cuba con su familia.

Curiosamente, su abuela Aurelia Navarro era yucateca, migró a la isla en los años 30. La cuidaba mientras su mamá trabajaba.

Siempre ha sido inquieta. De universitaria, obtenía libros prohibidos en Cuba, de filosofía y teoría de autores alemanes y franceses, que sus colegas conseguían de contrabando.

"Tenías que meterme toda la noche leyendo el libro, a ver qué entendía, porque no había otra manera de acceder a esa bibliografía", dice.

***

La primera vez que visitó Monterrey fue en 1996 para revisar los archivos de artistas cubanos en la galería Ramis Barquet. Y en 1999 como curadora del Tamayo para ver una exposición en Marco. El entonces director, Ramiro Martínez Estrada, la llevó a la galería BF15 donde conoció a artistas como Marcela Quiroga, Gina Arizpe, Ismael Merla y Tercerunquinto.

Con Priamo Lozada, curador dominicano, Taiyana colaboró en varias ocasiones, como "Tijuana Sessions", en Arco, Madrid en el 2005. Él falleció en un accidente en el 2007 previo a la Bienal de Venecia.

"Han habido distintos actores que han explorado eso, yo también trabajé un proyecto sobre Monterrey, pero lo que estaban haciendo ellos era algo muy complejo, muy completo. Fueron realmente pioneros", distingue Charpenel.

Su primer cargo como directora fue la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS), en Ciudad de México, y La Tallera, en Cuernavaca, espacios hermanos que dirigió del 2009 al 2019.

Y su gestión fue significativa: La Tallera fue remodelada por la arquitecta Frida Escobedo, se restauraron murales, se creó un archivo del artista, una residencia y una escuela de crítica de arte.

Y llevó la exposición "No Lone Zone", en el 2012 a la Tate Modern, con obras de Margolles, Cinthia Marcelle, David Zink Yi.

También el colectivo Tercerunquinto, con el que ha trabajado en sus dos décadas de trayectoria.

"Su nivel de involucramiento respecto a los proyectos es tal que va hasta adentro. Es una curadora de campo", dice Gabriel Cázares, integrante de Tercerunquinto.

"Nunca ha sido una curadora de escritorio, sino que se mete a discutir la propuesta, a negociarla con las autoridades y ayuda a desarrollarla", completa su compañero, Rolando Flores.

Su labor en Marco no está exenta de ese nivel de compromiso.

Alfonso González Migoya, presidente del consejo directivo del museo, resalta su destreza para administrar con austeridad.

"(Tiene) creatividad para enfrentar un entorno de recursos escasos, agravado por la pandemia, y habilidad para ensanchar las relaciones y el reconocimiento de Marco en el ámbito internacional", enumera.

Y es que, a seis meses de su llegada, el museo tuvo que cerrar para evitar contagios por la pandemia. Eso afectó en la economía, el museo lanzó su campaña de crowdfunding "Salvemos a Marco" y, junto con los miembros del consejo, se recaudaron fondos con los grandes empresarios.

"No miré para atrás, nunca me arrepentí", externa Taiyana.

"Claro que me dije 'qué momento más duro me ha tocado para dirigir un museo, de esta dimensión, en el norte del País'. Sin embargo, nunca miré atrás".

En lo cotidiano le gusta visitar cada rincón del museo.

"Es muy observadora de cómo el equipo del museo está trabajando en lo más sencillo, también con lo más elaborado", destaca Indira Sánchez, gerente de Educación del recinto.

Durante su gestión, la directora de Marco dice que el sello será atreverse a revisar la localidad, a ubicar la región norte del País en el panorama internacional.

¿Será que la estancia regiomontana de Taiyana va para largo? "El compromiso más grande que tengo es que Marco tiene que existir por 100 años más", plantea.

"Tomar las riendas de un museo, redefinirlo y posicionarlo es una labor mínima de ocho años: ya pasaron dos. Mínimo me veo otros seis años de mi vida en Marco".