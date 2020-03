Esta semana las comparecencias del 4º Informe

Me parece que Salud, Educación y Seguridad Pública son áreas que seguramente estarán por aquí Gerardo Peña Flores, presidente de la JUCOPO local

Cd. Victoria, Tam.- Será hasta el próximo domingo cuando deberán de comparecer ante el Congreso local los integrantes del gabinete estatal, esto como parte del Cuarto Informe del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo cual, esta misma semana se definirá cuáles de ellos participarán en el ejercicio de la Glosa.

"Estamos tomando las consideraciones de cuáles deben ser las, y los secretarios, que vamos a llamar a las comparecencias, creo que en las próximas horas lo estaremos comentando", dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gerardo Peña Flores, "me parece que hay algunas secretarías que por su importancia, por su relevancia y su trascendencia para el quehacer diario son fundamentales, me parece que Salud, Educación, me parece que Seguridad Pública son áreas que seguramente estarán por aquí".

Es en el artículo 93 de la Constitución Política del Estado en donde se define el plazo en el cual debe llevarse a cabo dicho ejercicio, ´Durante la primera quincena de marzo de cada año, mediante informe escrito, los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos´.

El diputado local destacó que se ha logrado avanzar del tercer lugar al número 23 en el caso de Seguridad Pública, "me parece que es un dato muy contundente, desde luego como el propio gobernador así lo reconoció, falta por hacer lo sabemos todos, lo reconocemos todos, pero no podemos regatear el reconocer que ha habido una mejora sustantiva muy importante".