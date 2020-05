Esta semana, el mayor ´pico´

Afuera de los bancos y en algunas partes en donde se han presentado este tipo de situaciones, los principales responsables de acomodarlos son los gerentes Olga Lidia Vázquez Muñiz, directora de Limpieza Pública

Tampico, Tam.- Entre el miércoles 6 y domingo 10 serán los días en que se prevé haya mayor índice de contagios de coronavirus, por lo que el Sector Salud exhortó a reforzar las medidas entre la ciudadanía para evitar el padecimiento.

El director del Centro de Salud de Tampico, Genaro Rafael Ortiz Rentería, dijo que es necesario que la ciudadanía acate las medidas sanitarias como uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, lavado de manos y respetar la "Sana Distancia" y quedarse en casa.

Al preguntarle sobre las largas filas que se forman en sucursales bancarias, principalmente a inicio de semana y que la gente no toma la sana distancia, ni tampoco usa el cubrebocas, el galeno dijo que hay mucha gente que aún no cree en la existencia del virus o bien, piensan que nunca se van a contagiar.

"Le pediría a la gente que hagan caso, que verdaderamente sí existe esto, la mayor parte no cree, por eso sigue la gente en la calle, me he dado cuenta y me da tristeza ver a la gente sin cubrebocas; no guardan distancia", indicó.

Ortiz Rentería señaló que poner orden en el exterior de los bancos compete a los gerentes de cada institución bancaria, para corroborar con las recomendaciones sanitarias.

"Afuera de los bancos y en algunas partes en donde se han presentado este tipo de situaciones, los principales responsables de acomodarlos son los gerentes para que puedan pasar hacia adentro, al cajero automático también", precisó.

Genaro Ortiz consideró que es necesario que la ciudadanía respete la disposición para no acudir a los cementerios de la zona conurbada este domingo con motivo del "Día de las Madres" y señaló para finalizar que sólo se hace caso cuando la enfermedad se presenta en las familias.