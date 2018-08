Esta semana se define si 'Tuca' va a Selección Mexicana

Miguel Ángel Garza, presidente felino, aceptó que les llegó la petición de la FMF y será esta semana cuando definan el asunto.



"La Federación ya hizo contacto con el Club Tigres, conmigo en lo personal y quedamos de hablar nosotros en estos días para tomar la mejor decisión", expresó.



"Yo creo que como institución otra vez nos sentimos orgullosos y halagados que al técnico lo estén proponiendo como un candidato y también para que pueda manejar estos partidos amistosos".



¿Hay una fecha límite de Tigres para decir sí o no?



"No, yo creo que son los tiempos de Tigres los que van a marcar esta situación y yo creo que este fin de semana todavía tenemos juego para poder tomar la mejor decisión nosotros como institución, y conjuntamente con la Federación, sabiendo que en el Club Tigres siempre hemos tratado de apoyar a la Selección tanto con los jugadores, hace unos años con Ricardo y ahora vamos a ver qué es lo que pasa".



¿Es sólo de manera interina, no les han ofrecido algo para el proceso?



"No hemos platicado todavía absolutamente nada, ahorita sería para ir a estos juegos; yo creo que la situación de la Federación es esa, por lo que comentamos nosotros".



Y aunque hoy tendrán una primera reunión con Ricardo Ferretti, Garza descartó que hoy o mañana tomen la decisión.

"No creo que se defina el día de hoy. Vamos a empezar a platicar y yo creo que se definiría el fin de semana. Nosotros como club no vamos a tomar ninguna determinación ni hoy, ni el día de mañana, ni el sábado; no vamos a correr para tomar ninguna decisión.



"Vamos a tomar en cuenta la prisa que trae la Federación, pero es un problema un poco más de ellos que de la institución".