Está Salma en Berlinale

La cinta The roads not taken, de la británica Sally Potter, y que es protagonizada por Javier Bardem, Elle Fanning y Salma Hayek, fue seleccionada entre 18 aspirantes a los Osos del Festival Internacional de Cine de Berlín, mejor conocido como la Berlinale.

El largometraje, ambientado en la ciudad de Nueva York, cuenta las agitadas 24 horas de un día en la vida de "Leo" (Bardem) y su hija "Molly" (Fanning), en las que, mientras él transita entre vidas alternativas que podría haber vivido, ella trata de encontrar su propio camino al tiempo que hace frente a un futuro incierto.

Otras de las cintas que compiten por los Osos de Oro y de Plata son Siberia, del estadounidense Abel Ferrara, con Willem Dafoe; y There is no evil, del iraní Mohammad Rasoulof; mientras que Latinoamérica estará representada por El prófugo, segundo largometraje de Natalia Meta, y la brasileña Todos os mortos, de Caetano Gotardo y Marco Dutra.