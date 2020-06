Está Quirino sin temor a tropiezos

Los tropiezos o problemas que llegaron a generar en el futbol mexicano las vinculaciones de gobiernos estatales en clubes de la Liga MX no perturba a las autoridades de Sinaloa con la llegada de Monarcas.

Los casos de adeudos a jugadores, como ocurrió en el pasado con Jaguares en Chiapas, o desvío de recursos públicos a través del Necaxa, como en su momento se acusó en Aguascalientes, no preocupa a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa.

"No conozco los casos en otras entidades y no sé qué tanto participarían los gobiernos de los estados. En el caso particular nuestro está el estadio, moderno, competitivo, y esa es nuestra participación", aseguró el mandatario estatal.

"La transformación que ha tenido Mazatlán después del tianguis turístico, es un antes y un después de Mazatlán. Es una ciudad de cambio y hay mucha confianza en la inversión, es un destino en crecimiento, en desarrollo".

Tampoco da incertidumbre lo que la ha pasado al vecino Dorados de Culiacán, con estadías cortas en Primera División.

"De entrada había ascenso y descenso, ahorita no hay, por lo menos se dice que en 2 años o 5 años no habrá descensos o ascensos. Eso nos da una ventaja en cuanto al posicionamiento y al tiempo de permanencia del equipo, que sabemos será a largo plazo", recalcó Ordaz Coppel.