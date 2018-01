Está preparada administración Trump para enfrentar cierre de gobierno

Washington.- La administración Trump declaró estar preparada para enfrentar un cierre de gobierno, adelantando que los parques nacionales a través del país permanecerán abiertos y personal esencial como militares y agentes de la Patrulla Fronteriza continuarán trabajando pero sin recibir pago.

Mick Mulvaney, Director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca aseguró que su gobierno manejará este cierre de manera diferente al último ocurrido en el 2013, el cual se prolongó por 16 días y resultó en el cierre casi inmediato de la mayoría de las dependencias de gobierno.

“Vamos a manejar el cierre de manera diferente, no lo vamos a convertir en un arma. No vamos a tratar de lastimar gente, especialmente gente que trabaja para el gobierno federal” dijo Mulvaney a reporteros en la Casa Blanca.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó la noche del jueves una nueva resolución para evitar temporalmente el cierre del gobierno a partir del primer minuto del sábado, sus perspectivas son inciertas en el Senado, y la administración Trump pareció estar preparándose para un eventual cierre.

El presidente Donald Trump se reunió el jueves con el Secretario de Defensa James Mattis, el Subsecretario de Defensa Patrick Shanahan y el Jefe del Estado Mayor Conjunto para discutir la manera como la rama militar responderá a esta contingencia.

“El presidente expresó su compromiso continúo de apoyar a nuestros combatientes con un financiamiento mayor y predecible financiamiento para alcanzar la paz a través de la fortaleza, una prioridad de la política de "Primero Estados Unidos” indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Mulvaney desestimó que tanto Trump como los republicanos en el Congreso tendrán responsabilidad alguna si el cierre se consuma, a pesar de que su partido tiene el control político, indicando que la aprobación del presupuesto en el Senado requiere de 60 votos, y su partido controla 51 escaños.

Sin embargo al menos dos republicanos, los senadores Rand Paul y Lindsay Graham han dicho que votarán en contra de una resolución para mantener abierto el gobierno por unos días más, mientras se busca un acuerdo para aprobar un financiamiento de dos años.

Los demócratas confían en contar con suficiente apoyo para bloquear la aprobación de la iniciativa temporal de gasto en el Senado cuando sea llevada a voto.

En el centro del debate figura el rechazo de los demócratas a la decisión del presidente Donald Trump de condicionar el alivio migratorio a DACA, a cambio de los fondos que solicitó para la construcción del muro en la frontera con México.

Mulvaney dijo que el rechazo del mandatario a incorporar DACA a esta discusión se debe a que no existe premura para abordar el tema, apuntando la fecha del 5 de marzo impuesta por el mandatario para iniciar el proceso para desmantelar este programa.

“El proyecto de ley simplemente no está listo. No puedes votar en un resumen. No hay un proyecto de ley de DACA para votar. Y no hay emergencia en cuanto a los tiempos en DACA”, insistió, pese a que la realidad es otra.

Actualmente existen al menos tres propuestas legislativas en torno a DACA, la última de las cuales fue presentada en la Cámara de Representantes por el republicano William Hurd y el demócrata Pete Aguilar.

A ella se suman la de un grupo bipartidista en la cámara alta, encabezado por el demócrata Dick Durbin y del republicanos Lindsay Graham, y una más auspiciada por el republicano Bob Goodlatte, en la cámara baja.