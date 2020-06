¡Está muy enamorada!

Martha Higareda abrió su corazón y compartió con sus seguidores lo enamorada que está del director creativo David Korins.

La actriz de 36 años posteó una fotografía con Korins y expresó lo importante que David ha sido para ella en estos tiempos en los que el mundo exterior se está desmoronando por la pandemia.

"Poder ser yo contigo y ser tu verdadero yo conmigo es un regalo", se lee en una parte de su mensaje en el que también le agradece a su pareja ser tan amoroso, divertido y haberla transformado para siempre.

LE DA LUZ

"Esta ha sido una de las experiencias más ricas que he vivido, y aunque el mundo exterior se estaba desmoronando, nuestro amor siguió guiándonos con su luz. @davidkorins Estoy transformada para siempre en este momento contigo ... ¡Aprendí mucho! Tantos momentos para apreciar, desde la composición de todas las canciones, hasta la cocina, todos los abrazos, todas las meditaciones, las noches de televisión, las reuniones de zoom, los vítores en el balcón para todos los trabajadores, enfermeras y médicos ... y especialmente las veces que mostramos nuestras vulnerabilidades. Seguiré siendo la mejor versión de mí mismo, sabiendo que también está bien mostrar mi crudeza. Poder ser yo contigo y ser tu verdadero yo conmigo es un regalo. Durante este tiempo, nuestra historia se hizo más profunda y más sólida que antes. ¡Te amo! Poco sabía de mi vida, nuestras vidas, donde iba a cambiar para mejor en el momento en que me di la vuelta desde el aeropuerto y decidimos pasar este tiempo juntos. Me cuidaste y yo te cuidé física y emocionalmente y aprendí mucho de ti. Gracias por ser tú y por ser tan amoroso, tan divertido y tan emocionalmente conectado", se lee.

JUNTOS EN CUARENTENA

David Korins, en su cuenta de Instagram, también posteó un mensaje dedicado a la actriz mexicana, en el cual enlista todas las cosas que han hecho juntos en esta cuarentena; acompañó su texto con una serie de fotografías, en una de ellas, aparecen ambos con un cubrebocas "dándose un beso".

"Estoy asombrado de ti. Eres la persona más optimista que he conocido. Su sabiduría, empatía, paciencia, amabilidad, perspicacia, ingenio, humor y gracia son incomparables. Te amo. Mi compañero de cuarentena de por vida".