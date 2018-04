Está Memo Vázquez feliz por callar muchas bocas

Toluca, Edomex

Guillermo Vázquez, técnico del Veracruz, comentó que la permanencia de los escualos en Primera División calló muchas bocas.

"Sé que mucha gente no creía, decían que era un riesgo pero estaba seguro que necesitaba hacerlo porque era un reto importante y no soy un entrenador que vende humo", explicó Vázquez este domingo tras la derrota 3-0 ante Toluca.

"Soy un entrenador que se dedica a trabajar y la verdad las críticas pues me mantengo en lo que es trabajar".

Incluso, el timonel minimizó los comentarios sobre que fue Lobos BUAP el que le dio la salvación al conjunto jarocho, luego de que los poblamos cayeron ayer ante Rayados.

"Si no hubiéramos tenido esa cantidad de puntos, ellos no entran con esa presión con la que entraron, hicimos lo que nos tocaba hacer, que se dieron las victorias a favor nuestro, y eso nos favoreció a nosotros pero eso no nos afecta", agregó.